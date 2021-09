द ओवल टेस्ट के दूसरे दिन (India vs England The Oval Test) की शुरुआत में भारतीय टीम इंग्लैंड पर हावी दिख रही थी. उसने इंग्लैंड के टॉप 5 बल्लेबाजों को सिर्फ 62 रन पर पवेलियन भेज दिया था. लग रहा था कि सिर्फ 191 रन पर ऑलआउट होने वाली भारतीय टीम यहां इंग्लैंड को सस्ते में आउट कर अच्छी खासी लीड ले लेगी. लेकिन इंग्लैंड ने मिडल और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया. इंग्लैंड की पहली पारी 290 रन पर खत्म हुई, जिसके दम पर इंग्लैंड ने भारत पर 99 रनों की बढ़त हासिल की. दूसरे दिन के खेल के बाद तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) ने माना कि भारतीय टीम से मिडल ओवरों में गलती हुई है.Also Read - India vs England: पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा- ओवल टेस्ट में युवा ओली पोप ने खेली अहम पारी

उमेश यादव (Umesh Yadav) ने कहा कि दूसरे दिन हमने मध्य ओवरों में रन लुटाए, जिससे मेजबान टीम 99 रनों की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही. उन्होंने कहा, 'हमें पता था कि हमने सिर्फ 191 रन बनाए हैं. जब हमने शुरूआत की तो सिर्फ एक ही चीज सोचा कि हमें बस मेडन ओवर डालने हैं. हम विकेट के पीछे नहीं भाग रहे थे लेकिन सिर्फ मेडन ओवर डालना चाहते थे. हमने कोशिश की और सफल भी हुए. मध्य ओवरों में हमने 40-50 रन लुटाए जिसके बाद गेम खुला और उन्होंने 80-90 रन आसानी से बना लिए.'

पहली पारी में 3 विकेट लेने वाले उमेश यादव (Umesh Yadav) ने कहा, 'लंच से पहले 7-8 ओवर में 35 रन गए. बल्लेबाज लय में आ रहे थे. उन्हें पता चल गया था कि क्या करना है. मेरे ख्याल हमारी तरफ से कुछ गलती हुई. हमने जिस तरह से विकेट लिए, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और कसने की जरूरत थी. लेकिन हमने मध्य ओवरों में कुछ रन लुटाए.'

33 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘हम मैच जीत सकते हैं. पहली पारी में नमी, बाउंस थी और मौसम का हिसाब अलग था. जब उन्होंने बल्लेबाजी की तो पिच बदल गई. अगर आप देखें तो हमारी शुरूआत भी अच्छी रही थी. जिस तरह से हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं.’

उमेश ने कहा, ‘आप हमेशा टीम का हिस्सा रहते हैं. अगर आप नहीं भी खेल रहे हैं तो भी आप हिस्सा रहते हैं. इसका मतलब यह नहीं होता कि आपकी गेंदबाजी और ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी. आप टीम का हिस्सा होते हैं. आप हमेशा नेट्स में गेंदबाजी करते हैं. सहायक स्टाफ को पता होता है कि किसी भी अवसर दिया जा सकता है, इसलिए आपको जोन में होना पड़ता है.’

(इनपुट: आईएएनएस)