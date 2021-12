मुंबई टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने अपने शुरुआती झटकों से मेहमान न्यूजीलैंड को ऐसा झकझोरा कि वह मैच की पहली पारी में मात्र 62 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. सिराज ने शुरुआती 3 विकेट लेकर कीवी टीम की कमर तोड़ दी. इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) को बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर दिया. दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा कि टेलर जिस गेंद पर बोल्ड हुए वह किसी भी तेज गेंदबाज के लिए ड्रीम बॉल थी.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: खुद Ajaz Patel को बधाई देने पहुंचे Virat Kohli, जीत लिया विपक्षी टीम का दिल

टेलर को फेंकी गयी गेंद के बारे में सिराज ने कहा, ‘प्लान इनस्विंग गेंद के लिए फील्डरों को सजाने की थी और लक्ष्य था कि पैड पर हिट करें लेकिन जिस तरह से मैं लय में आ रहा था तो मैंने सोचा कि आउटस्विंग गेंद क्यों नहीं फेंकू. यह कारगर रहा. यह किसी भी तेज गेंदबाज के लिए स्वप्निल गेंद थी.’ Also Read - IND vs NZ, 2nd Test Day 2: भारतीय गेंदबाजों ने फीकी कर दी Ajaz Patel की खुशी, मुकाबले में टीम इंडिया ने बनाई मजबूत पकड़

From maiden Test fifty to the "dream ball" secret 👏 👍@akshar2026 & @mdsirajofficial discuss it all after #TeamIndia's superb show on Day 2 of the @Paytm #INDvNZ Test at the Wankhede. 👌 👌 – By @28anand

