India vs New Zealand, Predicted XI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज टी20 विश्‍व कप में शाम साढ़े सात बजे नॉकआउट जैसा मुकाबला खेला जाना है. आज हारने वाली टीम के लिए वैसे तो विश्‍व कप में सफर खत्‍म नहीं होगा लेकिन यहां से हार के बाद सेमीफाइनल की चार टीमों में जगह बना पाना भारत के लिए असंभव जैसा हो जाएगा. विराट कोहली की टीम ने अपना आखिरी लीग मैच पाकिस्‍तान के खिलाफ बीते रविवार को खेला था. ऐसे में टीम इंडिया एक सप्‍ताह की प्रैक्टिस और आत्‍ममंथन के बाद आज दोबारा मैदान में उतरेगी.Also Read - IND vs NZ, T20 World Cup 2021: Virat Kohli बदलेंगे इतिहास, बतौर कप्तान New Zealand के खिलाफ सिर्फ 1 हार

विराट उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे जो उन्‍होंने पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच के (IND vs NZ Predicted-XI) दौरान की थी. बीते मैच में भारत को 10 विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. न्‍यूजीलैंड की टीम भी आज बीते मैच में पाकिस्‍तान से शिकस्‍त झेलने के बाद ही मैदान में उतरने वाली है. ऐसे में दो घायल शेरों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्‍प होने वाला है. भारतीय टीम आज केन विलियमसन की कप्‍तानी वाली कीवी टीम से वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगी. अब देखना होगा कि आज विराट की टीम को जीत मिलती है या फिर कीवी टीम भारत पर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रख पाते हैं.

भारत के संभावित-11 (IND vs NZ Probable-11)

केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्‍तान), सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत (), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्‍मद शमी, भुवनेश्‍वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

न्‍यूजीलैंड के संभावित-11 (IND vs NZ Probable-11)

मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशल, केन विलियमसन (कप्‍तान), जेम्‍स नीशम, डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट