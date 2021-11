India vs New Zealand, T20 World Cup 2021: भारतीय टीम के स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि रविवार रात को न्‍यूजीलैंड की टीम ने विराट कोहली के अहम के साथ खिलावाड़ कर उनका विकेट निकाला. यही वजह है कि पाकिस्‍तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ने वाले विराट कोहली पाकिस्‍तान के खिलाफ सस्‍ते में आउट हो गए. विराट कोहली ने मैच में 17 गेंदों का सामना किया. इस दौरान उनके बल्‍ले से महज नौ रन आए. वो कोई चौका या छक्‍का तक अपनी पारी में नहीं लगा पाए.Also Read - Dinesh Karthik की फैन से गुजारिश, भारतीय टीम के प्रति ना अपनाएं इतना सख्‍त रुख

मैच के दौरान स्‍टार स्‍पोर्ट्स से बातचीत के दौरान हरभजन सिंह ने कहा,"न्‍यूजीलैंड की टीम ने विराट कोहली के अहम के साथ खिलवाड़ किया. उन्‍होंने कहा था कि वो रन नहीं देंगे. विराट कोहली को सिंगल नहीं लेने देंगे. जब आप किसी बड़े खिलाड़ी की इगो को सिंगल लेने से रोककर हर्ट करते हो तब वो ऐसे शॉर्ट खेलता है जो विराट कोहली ने खेला."

India vs New Zealand, T20 World Cup 2021: माना जा रहा है कि टी20 विश्‍व कप 2021 के टीम चयन में विराट कोहली से बड़ी चूक हुई. इन फॉर्म युजवेंद्र चहल को टीम का हिस्‍सा नहीं बनाया गया. साथ ही आउट ऑफ फॉर्म हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बावजूद भी उनका लगातार टीम में समर्थन किया जा रहा है. हालांकि हरभजन सिंह ने टीम चयन के मुद्दे पर विराट कोहली का बचाव किया. भज्‍जी का मानना है, "भारतीय टीम का सेलेक्‍शन सही है. दिक्‍कत केवल मैदान पर जाकर अपने गेमप्‍लान को लागू करने में है."

भारत को अब अपना अगला मैच तीन अक्‍टूबर को अफगानिस्‍तान के खिलाफ खेलना है. जिस तरह की भारत की मौजूदा परिस्थिति है उसे देखते हुए यह कहना जल्‍दबाजी होगा कि अफगानिस्‍तान को विराट एंड कंपनी आसानी से हरा देगी. अफगान टीम अबतक तीन में से अपने दो मुकाबले जीत चुकी है.