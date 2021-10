India vs New Zealand, T20 World Cup 2021: दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच होने वाले टी20 विश्‍व कप 2021 के अहम मुकाबले को शुरू होने में ज्‍यादा वक्‍त नहीं बचा है. आज शाम साढ़े सात बजे दोनों ही टीमें (INDvsNZ) आमने सामने होंगी. ऐसे में फैन्‍स जरूर ये जानना चाहेंगे कि भारत के बल्‍लेबाजों का रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ कैसा है. आइये हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं. भारतीय टॉप ऑर्डर हमेशा से ही न्‍यूजीलैंड के लिए सिरदर्द रहे हैं. कम से कम विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) के निजी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं.Also Read - IND vs NZ: भारत के खिलाफ मैच से पहले न्‍यूजीलैंड को मिली अच्‍छी खबर, मार्टिन गप्टिल हुए पूरी तरह फिट

केएल राहुल: केएल राहुल ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर में पांच टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनका औसत 56 का रहा है. उन्‍होंने दो अर्धशतकों की मदद से केन विलियमसन की टीम के खिलाफ 224 रन बनाए.

रोहित शर्मा: रोहित शर्मा ने भारत की तरफ से न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक चार अर्धशतक लगाए हैं. उन्‍होंने कीवी टीम के खिलाफ भारत की तरफ से सर्वाधिक 16 छक्‍के भी लगाए हैं. न्‍यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने कुल 13 मैच खेले हैं. करीब 31 की औसत से 338 रन बनाए हैं. यहां बता दें कि 2020 की शुरुआत में भारत के न्‍यूजीलैंड दौरे के दौरान टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 5-0 से मात दी थी. रोहित शर्मा ही इस सीरीज में जीत के जनक बने थे.

विराट कोहली: कप्‍तान विराट कोहली का रिकॉर्ड भी न्‍यूजीलैंड के खिलाफ बेजोड़ रहा है. उन्‍होंने नौ मैचों में करीब 38 की औसत से 302 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा के बाद वो न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं. उन्‍होंने कीवी टीम के खिलाफ भारत की तरफ से सर्वाधिक 29 चौके लगाए हैं. इस दौरान उनके बल्‍ले से दो अर्धशतक भी निकले.