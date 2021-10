पाकिस्तान ने भारत (India vs Pakistan) को वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में पहली बार हराकर अपनी 29 साल से चली आ रही लगातार हार का सिलसिबनानला तोड़ दिया. इसके बाद उसके कई पूर्व क्रिकेटरों में काफी गर्मजोशी देखने को मिल रही है. इस बीच वह भारत के कई पूर्व क्रिकेटरों की राय पर भी सवाल उठा रहे हैं. कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज सलमान बट्ट (Salman Butt) ने किया. सलमान बट्ट ने पूर्व भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को नसीहत दे दी कि वे सोच समझकर ट्वीट करें क्योंकि उनके शब्दों का पूरी दुनिया में फैले उनके फैन्स पर प्रभाव पड़ता है.Also Read - SA vs WI: ब्‍लैक लाइफ मैटर्स अभियान से जुड़ने से इनकार के बाद Quinton de Kock की प्‍लेइंग-11 से छुट्टी

दरअसल सलमान बट्ट (Salman Butt) ने सहवाग और गंभीर के जिन ट्वीट पर यह नसीहत दी है. उन पर उनका या पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में कई शरारती तत्वों ने पाकिस्तान की जीत की खुशी पर पटाखे बजाए थे. सहवाग (Virender Sehwag) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) इसी से नाराज थे और उन शरारती तत्वों को जिम्मेदार नागरिक बनने की बात कही थी.

Firecrackers are banned during Diwali but yesterday in parts of India there were firecrackers to celebrate Pakistan ‘s victory. Achha they must have been celebrating victory of cricket. Toh , what’s the harm in fireworks on Diwali. Hypocrisy kyun ,Saara gyaan tab hi yaad aata hai

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 25, 2021