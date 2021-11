UAE Wants to Host India vs Pakistan Cricket Series Mohammad Amir Reacts: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता पूरी दुनिया में विख्यात है. हालांकि दोनों ही टीमें लंबे समय से एक-दूसरे के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रही हैं. इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की दुबई क्रिकेट परिषद ने तटस्थ देश के रूप में दोनों देशों की मेजबानी करने का ऑफर दिया है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) दुबई क्रिकेट परिषद की इस पेशकश का स्वागत किया है.Also Read - T20 World Cup 2021 की व्‍यूअरशिप ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, भारत-पाकिस्‍तान मैच रहा सबसे आगे

भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें हैं लेकिन दोनों ही देश आपसी राजनीतिक संबंधों में लगातार बढ़ रहे तनाव के कारण साल 2013 के बाद एक-दूसरे के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल पा रहे हैं. बीते 8 साल में ये दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ती नजर आती हैं.

इस बीच दुबई क्रिकेट परिषद के चेयरमैन अब्दुल रहमान फलकनाज ने बीते दिनों दोनों देशों की सीरीज की अपने यहां मेजबानी करने की पेशकश की थी. आमिर ने इस पेशकश का स्वागत करते हुए कहा, 'यह अच्छी पेशकश है और हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए. लेकिन जब तक दोनों देशों की सरकारें बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं करतीं, तब तक तीसरा पक्ष कुछ नहीं कर सकता.'

अबुधाबी टी10 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आमिर ने कहा, ‘यह दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड पर भी निर्भर करता है और वे इस बारे में क्या सोचते हैं. अगर सभी पक्ष सहमत हो जाएं और अगर द्विपक्षीय सीरीज दुबई में होती है तो यह खेल के लिए शानदार होगा.’

इस मौके पर 29 वर्षीय मोहम्मद आमिर से जब यह पूछा गया कि क्या वह अपना संन्यास खत्म कर फिर से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का सोच रहे हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका सारा ध्यान यूएई में चल रही टी10 लीग पर है और इसके अलावा वह दुनिया की कुछ और लीग में भी खेलना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, ‘पहले मैं वसीम खान के संपर्क में था लेकिन अब पीसीबी का नया मैनेजमेंट है और मैं फिलहाल किसी से भी संपर्क में नहीं हूं ऐसे में मैं अगर यह कह दूं कि मैं संन्यास खत्म कर फिर से पाकिस्तान की टीम में लौटना चाहता हूं और पीसीबी ने मेरे लिए कोई योजना न बनाई हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है.’