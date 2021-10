हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में पहली बार मात क्या दे दी कि सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को कुछ ट्रोलर्स ने ट्रोल कर दिया. जब भारतीय टीम के मौजूदा और पूर्व स्टार्स ने शमी को ट्रोल होते देखा तो वह तुरंत अपने स्टार खिलाड़ी के बचाव में खड़े हो गए. लेकिन इस ट्रोल की अब जो पोल खुल रही है वह चौंकाने वाली है. दरअसल शमी को भारतीय फैन्स ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने ट्रोल किया था. अपनी इस करतूत से वे अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे.Also Read - पाकिस्‍तान की जीत का जश्‍न मनाने पर तीन कश्‍मीरी स्‍टूडेंट पर हुआ मुकदमा, आगरा के कॉलेज से निलंबित

DNA में छपी एक खबर के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे लोग और भारत में एक्टिव टुकड़े-टुकड़े गैंग भारत को बदनाम करने के मकसद से शमी को ट्रोल करने में जुटी थी. ये सभी वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश में थे. Also Read - T20 World Cup 2021: लाइव डिबेट में एंकर ने Shoaib Akhtar को दिखाया बाहर का रास्ता

उदाहरण के तौर पर एक शख्स, जिसका टि्वटर अकाउंट मोहम्मद कामरान के नाम से है. उसने अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा, ‘शानदार ISI एजेंट मोहम्मद शमी, हमें आप पर गर्व है.’ यह प्रोफाइल बताती है कि यह शख्स पाकिस्तान के कराची से है. इस पोस्ट को अब हटाया जा चुका है. Also Read - ICC T20 World Cup 2021 Points Table: Scotland निकला भारत-न्यूजीलैंड से आगे, सेमीफाइनल की ओर Pakistan

ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं. लेकिन भारत के पूर्व दिग्गजों ने जैसे ही शमी को ट्रोल होते देखा था, तब तुरंत ही वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad), सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin), वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आदि पूर्व क्रिकेटर शमी के बचाव में उतरे थे.

The Real Cricket News is Trending No 1 #ShamiKiFarziTrolling @ZeeNews @sudhirchaudhary pic.twitter.com/UCJ3Tq5l1u

डीएनए ने शमी के ट्रोलर्स के अकाउंट को स्कैन किया तो पाया कि पाकिस्तान से कुछ फेक अकाउंट तैयार किए गए हैं और वह भारत में साम्प्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश पैदा करने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं तो उसने टि्वटर पर #ShamiKiFarziTrolling शमी की फर्जी ट्रोलिंग से एक हैशटैग शुरू किया जो कुछ ही देर में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा.

#ShamiKiFarziTrolling

Shami bhai still you are our

Hero.

Work hard to come back

in next match …!!#Pakistan @BCCI pic.twitter.com/Z6ixCJfS0F

— Brij Papers (@brij_papers) October 26, 2021