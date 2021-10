India vs Pakistan T20 World Cup 2021: पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टी20 विश्‍व कप में जाने से पहले अपनी टीम को जीत का मंत्र दिया है. भारत के खिलाफ दबाव से कैसे जीतना है, इसे लेकर पाकिस्‍तान को 1992 में विश्‍व कप जिताने वाले कप्‍तान इमरान खान ने टीम को टिप्‍स दिए. हालांकि इमरान की सलाह पाकिस्‍तान के कितने काम आने वाली है यह तो भारत के खिलाफ होने वाले मैच से साफ हो जाएगा. भारत और पाकिस्‍तान की टीमें दुबई इंटरनेशन स्‍टेडियम में रविवार को आमने-सामने होंगी.Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup 2021: भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्‍तान ने किया 12 सदस्‍यीय टीम का ऐलान

बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मैच से एक दिन पहले कहा, ''यूएई आने से पहले, हमारी मुलाकात इमरान खान से हुई थी. उन्‍होंने अपने अनुभव साझा किये. उन्होंने 1992 के विश्व कप में अपनी मानसिकता के बारे में बताने के साथ खुद और टीम की बॉडी लैंग्वेज (भाव भंगिमा) के बारे में बताया.''

India vs Pakistan T20 World Cup 2021: पाकिस्तान के कप्तान से पूछा गया कि क्या भारत के खिलाफ सुपर 12 मैच से पहले प्रधानमंत्री ने कोई संदेश दिया. पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने खिलाड़ियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और उन्हें टूर्नामेंट में अपना शत प्रतिशत देने की सलाह दी. बाबर आजम ने कहा, '' देखिए, अध्यक्ष ने हमसे कहा, 'आप खुद को जितना शांत रखेंगे और चीजों को जितना सरल रखेंगे, उतना अच्छा होगा. बाहर की चीजें बाहर ही रहने दें. खुद पर विश्वास रखें और दिन में अपना शत प्रतिशत योगदान दें.''