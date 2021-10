India vs Pakistan T20 World Cup 2021: टी20 विश्‍व कप में पाकिस्‍तान की भारत पर 10 विकेट से जीत के बाद दुबई के मैदान में एक ऐसा दृष्य देखने को मिला जिसकी दोनों देशों के फैन्‍स ने ज्‍यादा उम्‍मीद नहीं की होगी. मैच के बाद मैदान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी नजर आए. बाबर आजम ने धोनी से मैच के बाद बातचीत की. धोनी ने भी एक अच्‍छे माहौल में पाकिस्‍तानी क्रिकेटर्स को जीत की बधाई दी और टिप्‍स भी दिए.Also Read - IND vs PAK T20 World Cup 2021: पाकिस्‍तान की बड़ी जीत पर इमरान खान ने बधाई, इस अंदाज में मनाया जश्‍न

महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले आईपीएल के दौरान भी युवा पीढ़ी के साथ मैच के बाद बातचीत करते हुए नजर आए थे. धोनी को नई पीढ़ी के रोल मॉडल मानती है. हालांकि पाकिस्‍तान की टीम में धोनी के फैन होना थोड़ा अलग जरूर है. अक्‍सर पाकिस्‍तान और भारत को दो दुष्‍मन देशों की तरह देखा जाता रहा है. दोनों टीमों के बीच केवल विश्‍व कप और एशिया कप के दौरान ही मैच होते हैं,

पाकिस्‍तान की टीम की ये टी20 विश्‍व कप के इतिहास में भारत पर पहली जीत है. इससे पहले तक पांच प्रयासों में पड़ोसी देश भारत पर खेल के सबसे छोटे प्रारूप के विश्‍व कप में जीत दर्ज नहीं कर पाया था. पाकिस्‍तान ने जीत के इस सूखे को दुबई के मैदान में खत्‍म किया. पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी विराट एंड कंपनी 20 ओवरों में केवल 151 रन ही बना पाई. इस दौरान टीम ने अपने सात बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. बाबर आजम और मोहम्‍मद रिजवान ने अर्धशतक जड़ मैच को एक तरफा कर दिया और अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई. इससे पहले शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली का विकेट निकाला.

Good to see these pictures and moments coming out.

Both MS Dhoni and @imVkohli maintained grace even in face of defeat.

Also, Pakistani players should be appreciated for interacting with one of the best cricketing brains even after winning and not being cocky about it. pic.twitter.com/6ovBB7bQID

— Nabeel Hashmi (@iNabeelHashmi) October 24, 2021