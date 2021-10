India vs Pakistan T20 World Cup 2021: भारत और पाकिस्‍तान के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 के अपने शुरुआती मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं. विराट कोहली एंड कंपनी अपने शानदार रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे पड़ोसी देश के कप्‍तान बाबर आजम ने ये मुकाबला जीतने के लिए अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरी आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है. आईये हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र (Astrologer Prediction India vs Pakistan) के हिसाब से आज किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा.Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup 2021: राशिद लतीफ बोले- पाकिस्‍तान चाहे कितना भी अच्‍छा खेल ले, भारतीय क्रिकेटर्स ने गलती नहीं की तो…

भारत और पाकिस्‍तान के बीच आज का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें शाम साढ़े सात बजे से मैदान में उतरेंगी. करीब 11 बजे तक मैच में नतीजा आने का अनुमान है. भारत और पाकिस्‍तान कुल पांच बार टी20 विश्‍व कप में आमने-सामने आई हैं. हर बार भारत को जीत मिली है. आज विराट एंड कंपनी पांचवीं जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

ज्‍योतिष पंडित जगन नाथ गुरुजी फेस रीडर भी हैं. वो पहले भी कई बार भारत-पाक मैचों को लेकर भविष्‍यवाणी कर चुके हैं. अधिकांश बार उनकी भविष्‍यवाणी सटीक साबित हुई है. उनका कहना है कि आज के मैच के लिए दोनों ही टीमें फिट नजर आ रही हैं. हमें हैरान नहीं होना चाहिए अगर मैच में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले.

सटीक सवाल पूछने पर कि क्‍या भारत इस मैच को जीतेगा या फिर पाकिस्‍तान की टीम बाजी मारने वाली है. इसपर पंडित जगन नाथ ने कहा, “मैंने दोनों टीमों के क्रिकेटर्स के चेहरे को रीड किया है. खासतौर पर विराट कोहली और बाबर आजम के चेहरे को समझा है. मुझे लगता है कि दुबई में किसी भी टीम के लिए ये जंग आसान नहीं होने वाली है.”

India vs Pakistan T20 World Cup 2021: विराट कोहली का चेहरा बताता है कि वो बेहद मजबूत लीडर हैं जिनके नेतृत्‍व में टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है. खिलाड़ी केवल आत्‍मविश्‍वास से भरे ही नहीं हैं बल्कि उन्‍होंने अच्‍छी ट्रेनिंग भी ली है. मैदान में विराट की मौजूदगी पूरी टीम को मजबूती प्रदान करेगी. विराट कोहली के राशिफल में सूर्य और शनि मजबूत नजर आता है. जिससे संकेत मिलते हैं कि वो अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं.

जहां तक पाकिस्‍तान की टीम का सवाल है, पड़ोसी देश भी इस मुकाबले को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा. नार्थन लूनर नोड को देखें जो राहू के साथ शनि को दर्शाता है. ये समीकरण भारत के खिलाफ उनकी हार का कारण बन सकती है.