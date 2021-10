India vs Pakistan: Team India playing XI clear after match against Australia :टी20 विश्‍व कप 2021 में भारत के दूसरे वार्मअप मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा की सेना ने ऑस्‍ट्रेलिया पर नौ विकेट से आसान जीत दर्ज की. इस मैच में भारत को वो सब कुछ मिला जिसकी एक फैन उम्‍मीद कर रहा था. रोहित शर्मा ने शानदार बल्‍लेबाजी की. सूर्यकुमार यादव के बल्‍ले से भी रन बरसते दिखे. इतना ही नहीं हार्दिक पांड्या ने एक अच्‍छे फिनिशर की तरह छक्‍के के साथ मैच का अंत किया. इस जीत के साथ पाकिस्‍तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारत का प्‍लेइंग इलेवन में लगभग तय हो गया है. आइये हम आपको भारत के संभावित प्‍लेइंग इलेवन के बारे में बताते हैं.Also Read - India vs Pakistan: रमीज राजा ने सौरव गांगुली से की मुलाकात, बोले- कड़वे रिश्‍तों के बीच शुरू हो द्विपक्षीय सीरीज...

रोहित-केएल करेंगे ओपनिंग

पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा और केएल राहुल की भारत के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे. आज ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ दोनों के बीच 68 रन की साझेदारी बनी. रोहित ने 41 गेंदों पर 60 रन बनाए जबकि राहुल भी रंग में नजर आए.

विराट-सूर्यकुमार भी टॉप ऑर्डर का हिस्‍सा

आईपीएल में ओपनिंग करने वाले कप्‍तान विराट कोहली अपने रेगुलर स्‍थान नंबर-3 पर ही खेलेंगे. आज सूर्यकुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन कर दिखा दिया कि विश्‍व कप टीम में उनका सेलेक्‍शन पूरी तरह सही है. नंबर-4 पर सूर्यकुमार यादव के अलावा विराट कुछ मैचों में ईशान किशन को भी मौका दे सकते हैं.

नंबर-5 पर रिषभ पंत

रिषभ पंत ही भारतीय टीम के रेगुलर विकेटकीपर बल्‍लेबाज होंगे. आज महेंद्र सिंह धोनी उन्‍हें मैच से पहले प्रैक्टिस कराते हुए भी नजर आए. रिषभ की जिम्‍मेदारी मध्‍यक्रम में धांसू बल्‍लेबाजी की रहेगी.

हार्दिक-जडेजा पर फिनिशर की जिम्‍मेदारी

हार्दिक पांड्या आज ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ बल्‍लेबाजी करते हुए भी नजर आए. हार्दिक का पाकिस्‍तान के खिलाफ खेलना तय है. वो भारत के पहले मैच के दौरान गेंदबाजी भी करते नजर आ सकते हैं. उनके बाद सातवें नंबर पर विराट कोहली रवींद्र जडेजा को मौका दे सकते हैं.

ऐसा होगा गेंदबाजी अटैक

आज भुवनेश्‍वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी कर विराट कोहली की परेशानी को कुछ हद तक दूर कर दिया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्‍मद शमी का खेलना तय है. तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में भुवी टीम का हिस्‍सा होंगे. रविचंद्रन अश्विन को स्पिनर के तौर पर मौका दिया जा सकता है.