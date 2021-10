Live Score IND vs PAK T20, World Cup 2021, 16th Match: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में सुपर-12 का चौथा मैच खेला जाएगा. इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की कोशिश अपने शर्मनाक रिकॉर्ड को कुछ हद तक दुरुस्त करने की होगी. दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप (world t20) में अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान एक भी नहीं जीत सका. भारत ने साल 2007 में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. पाकिस्तान वनडे विश्व कप में भी कभी टीम इंडिया पर जीत दर्ज नहीं कर सका है.Also Read - IND vs PAK, T20 World Cup 2021 Dream11 Team Prediction: रिषभ पंत के स्थान पर इसे करें टीम में शामिल, जानिए Dream11 में किसे चुनें कप्तान?

भारत के खिलाफ महामुकाबले से एक दिन पहले पाकिस्तान ने 12 सदस्यीय टीम ऐलान कर दिया है. पाक के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को आराम दिया गया है. लंबे वक्त बाद शोएब मलिक को टीम में जगह दी गई है. पाकिस्तान टीम में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को शामिल किया गया है. Also Read - T20 World Cup 2021, ENG vs WI: T20 WC में वेस्टइंडीज का शर्मनाक रिकॉर्ड, 'डिफेंडिंग चैंपियन' का बना मजाक

जहां एक ओर शानदार फॉर्म में नजर आ रही भारतीय टीम अपने रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए मैदान पर उतरेगी. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी अपने खराब रिकॉर्ड को सुधारने का अच्छा मौका होगा. Also Read - T20 World Cup 2021: पहले लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाकर खुश हैं मार्कस स्टोइनिस

ICC T20 World Cup, India Squad: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), लोकेश रहुल, सूर्य कुमार यादव, रिषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी.

ICC T20 World Cup, Pakistan Squad (भारत के पाकिस्तान की 12 सदस्यीय टीम): बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी.