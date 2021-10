Live Score IND vs PAK T20, World Cup 2021, 16th Match: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में सुपर-12 का चौथा मैच खेला जा रहा है. इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की कोशिश अपने शर्मनाक रिकॉर्ड को कुछ हद तक दुरुस्त करने की है. दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप (world t20) में अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान एक भी नहीं जीत सका. भारत ने साल 2007 में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. पाकिस्तान वनडे विश्व कप में भी कभी टीम इंडिया पर जीत दर्ज नहीं कर सका है.Also Read - Live Score IND vs PAK, T20 World Cup 2021: भारत ने 10 ओवरों में बनाए 60 रन, विराट-रिषभ मैदान पर

भारत के खिलाफ महामुकाबले से एक दिन पहले पाकिस्तान ने 12 सदस्यीय टीम ऐलान कर दिया है. पाक के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को आराम दिया गया है. लंबे वक्त बाद शोएब मलिक को टीम में जगह दी गई है. पाकिस्तान टीम में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को शामिल किया गया है. Also Read - VIDEO: पाक पेसर शाहीन अफरीदी ने कुछ ऐसे रोहित शर्मा, केएल राहुल को बनाया अपना शिकार

जहां एक ओर शानदार फॉर्म में नजर आ रही भारतीय टीम अपने रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए मैदान पर उतरेगी. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी अपने खराब रिकॉर्ड को सुधारने का अच्छा मौका होगा. Also Read - IND vs PAK मैच से पहले बोले हार्दिक पांड्या- पीठ ठीक है लेकिन अभी गेंदबाजी नहीं करूंगा

