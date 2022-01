भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa Predicted XI) के बीच जोहान्‍सबर्ग के वॉंडर्स मैदान पर सोमवार से टेस्‍ट सीरीज का दूसरा मुकाबला (IND vs SA Probable-11, 2nd Test) खेला जाना है. एक तरफ विराट एंड कंपनी सेंचुरियन (India Tour of South Africa 2021-22) में मिली जीत से उत्‍साहित है. वहीं, दूसरी तरफ डीन एलगर की कप्‍तानी वाली टीम है जो पिछली हार से सबक लेते हुए वापसी का प्रयास करेगी. मेजबान टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्विंडन की कॉक (Quinton de Kock) की गैर-मौजूदगी में टीम के बल्‍लेबाजी क्रम को मजबूत करने की होगी. साउथ अफ्रीका की टीम सेंचुरियन में भी भारत के खिलाफ दोनों ही पारियों में 200 रन नहीं बना पाई थी. ऐसे में क्‍या जोहान्‍सबर्ग में टीम बल्‍लेबाजों की विफलता से पार पा पाएगी. विराट कोहली (Virat Kohli) क्‍या जोहान्‍सबर्ग में प्‍लेइंग इलेवन में बदलाव करना चाहेंगे. यह बड़ा सवाल है. क्‍योंकि विराट और द्रविड़ के मन में यह जरूर होगा कि विनिंग कॉम्बिनेश से छेड़छाड़ नहीं किया जाए. हालांकि बल्‍लेबाजी में कई स्‍तर की कमी भारतीय टीम में जरूरत नजर आई.Also Read - भारतीय बल्लेबाजों से पहले टेस्ट से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद: राहुल द्रविड़

मयंक-राहुल करेंगे ओपनिंग

वॉंडर्स मैदान पर भी मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ही भारत के लिए ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं क्‍योंकि उन्‍होंने सेचुरियन में अफ्रीकी टीम के तेज गेंदबाजी अटैक के खिलाफ भारत को सधी हुई शुरुआत दिलाई थी. Also Read - AUS vs ENG Test: नाथन लियोन को उम्‍मीद, इस बार 5-0 से इंग्‍लैंड का सूपड़ा साफ होना तय

क्‍या चेतेश्‍वर पुजारा को मिलेगा मौका ?

सवाल ये है कि सेंचुरियन टेस्‍ट की पहली पारी में गोल्‍डन डक और दूसरी पारी में 16 रन बनाने वाले चेतेश्‍वर पुजारा को क्‍या विराट-द्रविड़ मौका देना चाहेंगे. पुजारा लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं. हालांकि इसके बावजूद भी टीम सीरीज के बीच में उन्‍हें बाहर करने की गलती नहीं करेगी. Also Read - खुद को लेकर हो रही बयानबाजी के बावजूद पिछले 20 दिन में असाधारण रहे हैं विराट कोहली: राहुल द्रविड़

विराट-रिषभ को बनाने होंगे रन

कप्‍तान विराट कोहली और रिषभ पंत भी पहले टेस्‍ट में फ्लॉप ही रहे हैं. विराट ने 35 और 18 व पंत ने 8 और 34 रन बनाए. दोनों से टीम को काफी उम्‍मीदें हैं. ऐसे में वो जोहान्‍सबर्ग में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे. अजिंक्‍य रहाणे को आगे भी रन बनाना जारी रखना हाेगा. अन्‍यथा श्रेयस अय्यर उनकी जगह लेने को पूरी तरह से तैयार हैं.

अश्विन-शार्दुल को ऑलराउंडर्स के तौर पर जगह

रविचंद्रन अश्विन अैर शार्दुल ठाकुर को विराट कोहली ऑलराउंडर के तौर पर टीम में जगह देना चाहेंगे. अश्विन ने सेंचुरियन में तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाली पिच पर 0 व दो विकेट निकाले. इसी तरह शार्दुल ने 2 और 0 विकेट लिए.

शमी-बुमराह-सिराज को मौका

तेज बैट्री की बात की जाए तो जोहान्‍सबर्ग में भी कप्‍तान की पहली पसंद तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्‍मद सिराज को मौका देने की होगी. वॉंडर्स की पिच पर तेज गेंदबाजों का ही समर्थन करती है. ऐसे में शार्दुल ठाकुर चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.