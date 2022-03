India vs Sri Lanka, 1st Test: आमतौर मीडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक पतिद्धंदी के रूप में दिखाया जाता रहा है. मीडिया अक्‍सर दोनों के बीच अनबन की खबरों का दिखाता रहता है लेकिन इन सब के विपरीत स्थिति कुछ अलग ही है. मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन रोहित शर्मा ने विराट के सम्‍मान में उन्‍हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर दिया. विराज ने भी रोहित के इस प्‍यार और विश्‍वास को खूब सराहा. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.Also Read - मोहाली में धमाल करने के बाद रवींद्र जडेजा ने 'रॉकस्टार' उपनाम देने वाले शेन वार्न को किया याद

The smile on @imVkohli ‘s face says it all. #TeamIndia give him a Guard of Honour on his landmark Test. #VK100 @Paytm #INDvSL pic.twitter.com/Nwn8ReLNUV

यह विराट कोहली के टेस्‍ट करियर का 100वां मैच है. ऐसे में मुकाबले की शुरुआत से पहले विराट को विशेष सम्‍मान दिया गया था. राहुल द्रविड़ ने उन्‍हें टीम मीटिंग के दौरान मूमेंटो दिया. इस दौरान अनुष्‍का शर्मा भी मौजूद थी. मैच के दूसरे दिन विराट कोहली मैदान में चले गए. टीम और रोहित शर्मा कुछ दूरी से मैदान में आए.

Rohit Sharma convincing Virat Kohli to enter the field again so he can be given Guard of Honour. Thier bond is just amazing. pic.twitter.com/xXA0mrmFjw

