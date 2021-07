Devdutt Padikkal becomes 1st Indian Cricketer to debut for India who born in 21st Century: कोरोना वायरस के साए के बीच श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए भारत की युवा टीम तैयार है. इस मैच में डेब्‍यू कर रहे देवदत्‍त पडीक्‍कल ने कुछ अलग अंदाज में रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा लिया है. देवदत्‍त पडीक्‍कल 21वीं सदी में पैदा हुए पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्‍हें आज भारत के लिए डेब्‍यू करने का मौका मिला है.Also Read - Live Updates, India vs Sri Lanka, 2nd T20I: रुतुराज गायकवाड 21 रन बनाकर आउट, देवदत्‍त पडीक्‍कल हैं नए बल्‍लेबाज

भारतीय टीम में आज चार क्रिकेटर्स को डेब्‍यू करने का मौका मिला है. देवदत्‍त पडीक्‍कल (Debdutt Padikkal) के अलावा रुतुराज गायकवाड, चेतन सकारिया और नितीश राणा आज भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे है.

Also Read - IND vs SL, 2nd T20I: कोरोना संक्रमण के बीच BCCI का बड़ा फैसला, ये नेट्स गेंदबाज बने टीम इंडिया का हिस्‍सा

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाने वाले देवदत्‍त पडीक्‍कल (Debdutt Padikkal) का जन्‍म साल 2000 में सात जुलाई को हुआ है. वो इसी महीने 21 साल के हुए हैं. देवदत्‍त पडीक्‍कल को आज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने भारत की डेब्‍यू कैप सौंपी.

ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद भारतीय टीम में हड़कंप मंच गया. उनके करीबी संपर्क में आने वाले आठ भारतीय क्रिकेटर्स को भी सीरीज से बाहर रखा गया है. ऐसे में रेगुलर नौ बल्‍लेबाजों की गैरमौजूदगी में शिखर धवन की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम में युवाओं को मौका दिया गया है.

देवदत्‍त पडीक्‍कल (Debdutt Padikkal) और रुतुराज गायकवाड़ कप्‍तान शिखर धवन के साथ मिलकर टॉप ऑर्डर की जिम्‍मेदारी संभालेंगे. आज भारतीय टीम केवल पांच रेगुलर बल्‍लेबाजों के साथ ही मैदान पर उतरा है. छठे स्‍थान पर बल्‍लेबाजी के लिए उपकप्‍तान भुवनेश्‍वर कुमार आएंगे.