India vs Sri Lanka, 2nd T20I: भारतीय टीम के पूर्व बल्‍लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) अपने ही अंदाज में सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट करने के लिए जाने जाते हैं. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में भारत की परिस्‍थति पर भी जाफर ने ऐसा कमेंट जिसे देखकर कोई भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगा. जाफर ने रामायण में लंका दहन के वक्‍त भगवान श्री हनुमन जी (Lord Hanuman) की तस्‍वीर शेयर की.

मौजूदा मैच में भारतीय टीम केवल पांच बल्‍लेबाजों के साथ खेल रही है. नंबर पांच पर नितीश राणा के बाद आज बल्‍लेबाजी के लिए उपकप्‍तान भुवनेश्‍वर कुमार आए. इसके बाद आगे केवल टेलेंडर्स ने बल्‍लेबाजी की. भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्‍योंकि तमाम बड़े खिलाड़ी क्‍वारंटीन में हैं.

Our tail this match. Be scared Lanka, you’ve been burned before 😉 #SLvIND pic.twitter.com/55mrNMLceL

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 28, 2021