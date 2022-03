भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के हालिया प्रदर्शन पर सवाल उठाए. पिछले साल मुंबई में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्‍होंने पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका दौरे पर एक अर्धशतक जड़ने के अलावा मयंक कुछ खास नहीं कर पाए. श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज (India vs Sri Lanka, 2nd Test) में भी वो तीन पारियों में कुल 59 रन ही बना पाए हैं. ऐसे में चोट से उबर रहे केएल राहुल (KL Rahul) की वापसी के बाद क्‍या मयंक टीम में टिके रह पाएंगे इसे लेकर संदेह है ?Also Read - VIDEO: IND vs SL- पुलिस को चकमा देकर मैदान में घुसे फैन्स, Virat Kohli ने भी दी सेल्फी की मंजूरी

अपने यू-ट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने मयंक अग्रवाल के प्रदर्शन का विश्लेषण किया. उन्‍होंने कहा, "मयंक अपने मौकों को व्‍यर्थ कर रहे हैं. आपने कानपुर में अच्‍छा क्रिकेट नहीं खेला. यह सोचा जाने लगा कि आप मुंबई टेस्‍ट में नहीं खेलोगे. अन्‍य क्रिकेटर्स की चोटों के चलते मौका मिला और आपने इस मैच पर खूब रन बनाए. ये काफी शानदार था."

"इसके बाद आप साउथ अफ्रीका जाते हो और केवल एक अच्‍छी पारी खेलते हो. इसके बाद आपके बल्‍ले से रन नहीं निकलते. फिर आप भारत आते हो और पहले मैच की दोनों पारियों में सस्‍ते में आउट हो जाते हो. केएल राहुल फिलहाल बाहर बैठे हैं. आपने इतने रन नहीं बनाए हैं कि जब अगला मैच होगा तो और केएल राहुल उपलब्‍ध होंगे तो आपको प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जाए."

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने कहा, “मयंक के लिए यह एक समस्‍या पैदा करने वाला होने वाला है. एक मौका था जिसे आपने जाने दिया. मोहाली में रन बनाने का काफी अच्‍छा मौका था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बेंगलुरू में कंडीशन कुछ मुश्किल है. पहली पारी के दौरान आप रनआउट हो गए. दूसरी पारी में आप कुछ कर नहीं पाए.”