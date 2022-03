India vs Sri Lanka, 2nd Test: भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में 12 मार्च से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. मुकाबले के पहले दिन दूसरे सेशन में टीम इंडिया 252 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया ने 2 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में दबाव श्रीलंका पर है.Also Read - Gujarat: PM मोदी का दूसरे भी दिन भी रोड शो निकला, 12 किमी लंबे रास्‍ते में उमड़ी भीड़ ने फूल-मालाएं बरसाए

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत को महज 10 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल का विकेट गंवा दिया. अग्रवाल महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा (15) भी कुछ खास नहीं कर सके.

यहां से हनुमा विहारी ने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी कर भारत को संभालने की कोशिश की. विहारी 31 के स्कोर पर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली (23) रन बनाकर चलते बने.

Shreyas Iyer falls after making a brilliant 92 as India are all out for 252.#WTC23 | #INDvSL | https://t.co/z8k3qDsu6u pic.twitter.com/W3WqFRtt30

— ICC (@ICC) March 12, 2022