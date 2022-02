IND vs SL T20i Series- Suryakumar Yadav Ruled Out due to Hairline Fracture in Hand: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक के बाद एक चोट के झटके लग रहे हैं. ताजा नाम युवा बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का है, जिनके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया जा रहा है. हाल ही वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुई टी20 सीरीज में सूर्यकुमार बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे वह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे. लेकिन गुरुवार से शुरू हो रही टी20 सीरीज से पहले वह बाहर हो गए हैं.Also Read - वेस्‍टइंडीज U19 WC आयोजन के लिए सबसे खराब जगह, टीम इंडिया के मैनेजर ने बताई आपबीती

इससे पहले तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) विंडीज के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए थे. जैसे ही सूर्यकुमार के हाथ में फ्रैक्चर सामने आया उन्हें मेडिकल टीम की ओर से सफेद बॉल की इस सीरीज के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है. Also Read - ...मेरे लिए तुम हमेशा 'चीकू' रहोगे, Virat Kohli के लिए भावुक पत्र में युवी ने बताई कई मजेदार बातें

बताया जा रहा है कि सूर्यकुमार को भी यह चोट विंडीज के ही खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में फील्डिंग के दौरान लगी थी. इससे पहले केएल राहुल (KL Rahul) भी हैम्स्ट्रिंग इंजरी के चलते सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हैं. Also Read - युजवेंद्र चहल ने टीम बस में बनाया पुष्‍पा फिल्‍म के डायलॉग पर VIDEO, अन्‍य क्रिकेटर्स ने भी दिया साथ

इसके अलावा भारतीय चयनकर्ताओं ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को टी20 सीरीज से आराम दिया है. हालांकि भारतीय टीम के पास खिलाड़ियों का शानदार पूल है ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि टीम को श्रीलंका के खिलाफ चुनौती पेश करने में कोई खास चुनौती नहीं आएगी.

भारतीय चयनकर्ताओं ने अभी तक इन दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को चयनकर्ता इसकी घोषणा कर देंगे. सीरीज का पहला टी20 मैच लखनऊ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच धर्मशाला में आयोजित होना है.