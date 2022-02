भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच होने वाली टेस्‍ट सीरीज की पहली भिड़ंत मोहाली के मैदान पर होनी है. इस मैच से पहले विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के इस स्‍टेडियम में पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला चार से आठ मार्च के बीच मोहाली में खेला जाना है. रिषभ दोनों देशों के बीच चल रही टी20 सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं. उन्‍हें इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है. हालांकि यह पहले ही साफ कर दिया गया था कि पंत को टेस्‍ट सीरीज से पहले निश्चित समय सीमा में बायो-बबल में वापस प्रवेश करना होगा.Also Read - टी20 विश्‍व कप में नंबर-4 पर बल्‍लेबाजी कर सकते हैं रवींद्र जडेजा, शर्मा जी के इस बयान से हुआ साफ

रिषभ पंत को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से पहले ही रिलीज कर दिया गया था. एक सप्‍ताह के आराम के दौरान पंत अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताते हुए नजर आए. आज धर्मशाला में टी20 सीरीज का दूसरा मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना है.

Rishabh Pant has reached Mohali ahead of the Test series against Sri Lanka. pic.twitter.com/AkRNxaLxD9

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 26, 2022