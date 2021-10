India Women vs Australia Women, Day-Night Test: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे एकमात्र डे-नाइट टेस्‍ट मैच के दौरान भारतीय महिला टीम ने आठ विकेट के नुकसान पर 377 रनों पर पारी घोषित कर दी. मैच के तीसरे दिन डिनर के बाद टीम इंडिया ने पारी घोषित की. भारत की तरफ से स्‍मृति मंधाना ने सर्वाधिक 127 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा दीत्पि शर्मा के बल्‍ले से भी अहम 66 रन आए.Also Read - IPL 2021, MI vs DC Playing XI: दोनों टीमों में बड़े बदलाव, यहां जानिए Playing XI

ऑस्‍ट्रेलिया की कप्‍तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया था. स्‍मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े. 31 रन के निजी स्‍कोर पर शेफाली आउट हुई. यहां से आगे स्‍मृति ने अपना शतक पूरा किया. उन्‍होंने 22 चौकों और एक छक्‍के की मदद से 127 रन बनाए. इसके अलावा दीप्ति ने 167 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 66 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिसे पेरी, स्टेला कैंपबेल और सोफी मोलिनेयुक्स को दो-दो विकेट मिले जबकि एश्ले गार्डनर ने एक विकेट लिया.

India Women vs Australia Women, Day-Night Test: भारत ने आज पांच विकेट पर 276 रन से आगे खेलना शुरू किया और दीप्ति ने 12 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया ने शून्‍य से पारी आगे बढ़ाई. दोनों सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन कैंपबेल ने तानिया को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा. तानिया 75 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुईं.

इसके बाद पूजा वस्त्राकर 48 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 13 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. फिर दीप्ति भी अर्धशतक जड़ने के बाद ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकीं और आउट हो गईं. इसके कुछ देर बाद भारत ने पारी घोषित करने का फैसला लिया. भारत की पारी में झूलन गोस्वामी सात और मेघना सिंह दो रन बनाकर नाबाद रहीं.