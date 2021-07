India Women vs England Women, 2nd T20I: भारतीय महिला टीम की सलामी बल्‍लेबाज शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने इंग्‍लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में एक ही ओवर में एक के बाद एक पांच चौके जड़े दिए. उन्‍होंने कैथरीन ब्रंट के ओवर में 21 रन बटोरे. मैच के चौथे ओवर में शेफाली वर्मा की ये आतिशी बल्‍लेबाजी देखने को मिली.Also Read - India Women vs England Women, T20I Series: Harleen Deol के शानदार कैच ने जीता फैंस का दिल, कप्तान Harmanpreet Kaur ने कहा...

ओवर की पहली गेंद पर स्‍मृति मंधाना ने सिंगल लेकर स्‍ट्राइक शैफाली वर्मा को दे दी. इसके बाद शेफाली (Shafali Verma) ने ओवर की अगली सभी पांच गेंदों पर चौके जड़ दिए. पहला चौका उन्‍होंने शॉट बॉल पर मिडविकेट की दिशा में मारा. अगली गेंद पर उन्‍होंने गेंदबाज के उपर से सामने चौका लगाया. Also Read - 14 अक्टूबर से महिला बिग बैश लीग की शुरुआत, भारतीय खिलाड़ियों की जमकर मांग

Shafali Verma vs Katherine Brunt:

1st T20I: Brunt dismisses Verma for a duck

2nd T20I: Verma smashes the bowler for five fours in a row 👀#ENGvIND | katherine brunthttps://t.co/C1nDdBn3N5 pic.twitter.com/GgMiGYUpB0

— ICC (@ICC) July 11, 2021