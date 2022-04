Arun Lal getting Marriage at age of 66 भारतीय टीम के पूर्व ओपनर अरुण लाल 66 साल की उम्र में विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. खास बात यह है कि अरुण की नई दुल्‍हन की उम्र 38 साल है. यानी दोनों की उम्र में 28 साल का अंतर है. इस शादी के लिए उनकी पहली पत्‍नी ने भी स्‍वीकृति दे दी है. अरुण की होने वाली पत्‍नी का नाम बुलबुल है. इस वक्‍त सोशल मीडियो पर एक पिक्‍चर वायरल हो रही है जिसमें यह पूर्व क्रिकेटर अपनी पत्‍नी और होने वाली पत्‍नी के साथ एक फ्रेंम में नजर आ रहा है.Also Read - RCB बनाम RR कब होगा बैंगलोर-राजस्‍थान के बीच मैच, यहां देखें Live Streaming

बताया जा रहा है कि अरुण लाल लंबे वक्‍त से बुलबुल को जानते हैं. दोस्‍ती प्‍यार में तबदील हुई और फिर दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिय. कोलकाता के होटल पीयरलेस इन में दो मई को अरुण लाल और बुलबुल की शादी होगी. भारत के इस पूर्व क्रिकेटर की पहली पत्‍नी रीना ने ही इस शादी की रजामंदी दी है. रीना काफी बीमार रहती हैं. वो पति की दूसरी शादी से खुश हैं. एक महीने पहले ही दोनों की सगाई हो चुकी है. Also Read - भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा- दिल्ली कैपिटल्स ने मुझे खुलकर खेलने की आजादी दी