भारतीय महिला टीम की विस्फोटक सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को आईसीसी ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर अवॉर्ड के लिए नामित किया है. मंधाना के अलावा इस फेहरिस्त में 3 अन्य खिलाड़ी और भी शामिल हैं. इन 3 प्लेयर्स में बाकी 2 खिलाड़ी भी मंधाना की तरह ओपनर हैं, जबकि एक अन्य ऑलराउंडर क्रिकेटर है. स्मृति के अलावा इस लिस्ट में इंग्लैंड की क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट और नेट साइवर और आयरलैंड के गैबी लुईस अन्य दावेदार के रूप में हैं.Also Read - ICC T20 Player of Year Award: Mohammad Rizwan, Jost Buttler के अलावा AUS, SL के ये 2 खिलाड़ी भी रेस में

मंधाना ने 2021 में 9 टी20 मैचों में 31.87 की औसत से 255 रन बनाए जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. आयरलैंड की गैबी लुईस ने इस दौरान 10 टी20 इंटरनेशनल खेलकर 128.45 के स्ट्राइक रेट से कुल 325 रन बनाए हैं, जिनमें एक शतक और एक हाफ सेंचुरी शामिल है. Also Read - ICC Test Cricketer of the Year: भारत के Ravichandran Ashwin नामित, कुल 4 खिलाड़ी इस लिस्ट में

इनके अलावा इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट की बात करें तो उन्होंने 9 मैचों में 33.66 के औसत से तीन हाफ सेंचुरी समेत कुल 303 रन अपने नाम किए हैं. इंग्लैंड की ही नेट स्कीवर ने ऑलराउंडर के रूप में यहां अपनी जगह बनाई हैं. उन्होंने इस साल 9 मैचों में 19.12 के औसत से एक फिफ्टी समेत कुल 153 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में 20.20 के औसत से 10 विकेट भी अपने नाम किए. Also Read - आखिर कौन ले सकती हैं Mithali Raj का स्थान? पूर्व कप्तान ने बताया नाम

भारत के किसी भी खिलाड़ी को हालांकि वर्ष 2021 के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के लिए नामित नहीं किया गया है. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, दक्षिण अफ्रीका के जानेमन मलान और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल हैं.

(इनपुट: एजेंसी)