Indian Premier League 2021: आईपीएल-2021 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है. पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच खेला जाना है. दोनों ही टीमें यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) पहुंच चुकी हैं. पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. इस सत्र भी फैंस को टीम से खासा उम्मीदें हैं.

मुंबई इंडियंस के भारतीय घरेलू सदस्य टैलेंट स्काउट्स के साथ शुक्रवार को अबू धाबी पहुंच चुके हैं, जहां क्वारंटीन के बाद, टीम अपना प्री-सीजन प्रशिक्षण शुरू करेगी. अबू धाबी की फ्लाइट में मुंबई इंडियंस का स्वागत क्रिकेट के स्टाइल में हुआ, जिसका वीडियो खुद आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने रविवार को वीडियो साझा किया, जिसमें मुंबई से अबू धाबी जाने वाली उनकी फ्लाइट के कैप्टन ने क्रिकेट के स्टाइल में एक विशेष फ्लाइट एनाउंसमेंट की. इस वीडियो में पायलट ने कहा, "मुंबई से अबू धाबी के लिए इस उड़ान 9065 चार्टर सेवा में आपका स्वागत करना सम्मान की बात है. आज सुबह होने वाली बारिश को देखते हुए, हमने एक त्वरित प्रस्थान का प्रबंधन किया. ठीक उसी तरह जैसे रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक टीम के लिए करते हैं."

