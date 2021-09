Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, Playing XI: आईपीएल-2021 में 29 सितंबर को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में सीजन का 43वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही टीमों ने एक-एक बदलाव किए हैं. आरसीबी ने काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) के स्थान पर जॉर्ज गार्टन (George Garton) को टीम में जगह दी है. गार्टन इसी के साथ आईपीएल डेब्यू कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ राजस्थान ने जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) के स्थान पर कार्तिक त्यागी (Kartik Tyagi) को उतारा है.Also Read - Live Score and Updates RR vs RCB IPL 2021: बैंगलोर ने चुनी गेंदबाजी, विराट ने George Garton को दिया डेब्‍यू का मौका

अंकतालिका पर नजर डालें, तो आरसीबी 10 में से 6 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है, जबकि राजस्थान ने 10 में से 6 मुकाबले गंवाए हैं. अगर आज राजस्थान जीत दर्ज करता है, तो उसे लंबी छलांग लगाने का मौका मिलेगा. वहीं आरसीबी जीत के बावजूद सिर्फ नेट रनरेट को दुरुस्त कर सकेगी. Also Read - इंग्‍लैंड में Virat की इस हरकत के बाद रहाणे-पुजारा ने मिला दिया था Jay Shah को फोन, छोड़ी टी20 कप्‍तानी !

Also Read - Kuldeep Yadav के घुटने की सर्जरी सफल, बोले- रिहैब पूरा कर जल्द मैदान पर लौटूंगा

बता दें कि दोनों टीमों के बीच इस सीजन 22 अप्रैल को भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें आरसीबी ने 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी. ऐसे में राजस्थान के पास हिसाब बराबर करने का शानदार मौका है.

Team News 1⃣ change for @rajasthanroyals as Kartik Tyagi returns to the team. 1⃣ change for @RCBTweets as George Garton makes his #VIVOIPL debut. #RRvRCB Follow the match 👉 https://t.co/4IK9cxdt1G Here are the Playing XIs 🔽 pic.twitter.com/XZAIcvjAJg — IndianPremierLeague (@IPL) September 29, 2021

यहां जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

राजस्थान रॉयल्स: एविन लुईस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, महिपाल लोमरोर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, श्रीकर भारत (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, डैनियल क्रिश्चियन, जॉर्ज गार्टन, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.