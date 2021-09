Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने आईपीएल-2021 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से मात दी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में खेले गए इस मुकाबले के साथ आरसीबी ने सत्र की 7वीं जीत दर्ज कर ली है. आरसीबी अंकतालिका में तीसरे पायदान पर बनी हुआ है. वह प्लेऑफ से महज एक जीत दूर है, जहां दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पहले ही अपनी जगह बना चुकी है. वहीं राजस्थान को 7वीं शिकस्त झेलनी पड़ी. यह टीम सातवें स्थान पर है. आरसीबी को अगले मुकाबले में पंजाब किंग्स को टक्कर देनी है.Also Read - Mustafizur Rehman ने बाउंड्री पर लगाई हवाई छलांग, छक्‍के के लिए जा रही गेंद को रोका, ग्‍लेन मैक्‍सवेल भी रह गए हैरान

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 9 विकेट खोकर 149 रन बनाए. इविन लुईस और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी की. जायसवाल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि लुइस ने 37 बॉल में 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली.

पारी के अंतिम ओवर में राजस्थान को तीन झटके लगे. हर्षल पटेल ने दूसरी और तीसरी गेंद पर क्रमश: रियान पराग और क्रिस मॉरिस को शिकार बनाया, जिसके बाद उन्होंने अंतिम बॉल पर चेतन सकारिया को चलता कर दिया. टीम की ओर से तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर कप्तान संजू सैमसन (19) ने खड़ा किया. विपक्षी खेमे की तरफ से हर्षल पटेल ने 3, जबकि युजवेंद्र चहल और शाहबाज अहमद ने 2-2 शिकार किए.

टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी को कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने शुरुआती विकेट के लिए 5.2 ओवर में 48 रन जुटाए. पड्डिकल 22 रन बनाकर आउट हुए. इसके कुछ देर बाद कोहली (25) भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए.

यहां से श्रीकर भरत ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ मोर्चा संभाला. इस जोड़ी ने 69 रन की साझेदारी की. श्रीकर ने 35 गेंदों में 44 रन बनाए, जबकि मैक्सवेल ने 30 बॉल में नाबाद 50 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट झटके.