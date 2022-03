Indian Premier League 2022: आईपीएल-2022 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है, जिससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को बड़ी राहत मिली है. चेन्नई के सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. अब गायकवाड़ कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ सीजन के पहले मैच में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. रुतुराज गायकवाड़ बतौर ओपनर डेवोन कॉन्वे के साथ नजर आ सकते हैं.Also Read - IPL 2022: Rajasthan Royals के साथ जुड़कर खुश Navdeep Saini, संजू सैमसन के नेतृत्व में खेलना एक नया अनुभव

सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन (Kasi Viswanathan) ने गायकवाड़ के फिट होने की पुष्टि कर दी है. उन्होंने इनसाइडस्पोर्ट्स से कहा, “हां, रुतुराज पूरी तरह से फिट हैं. वह स्क्वॉड से जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. वह टीम चयन के लिए उपलब्ध हैं.” Also Read - IPL 2022: Chris Gayle के नाम आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक, टॉप-5 में सिर्फ एक भारतीय

Namma @saik_99 spins the wedding knot! 😍 Here’s some 💛 from the #Superfam!#WhistlePodu 🦁 pic.twitter.com/Y4JVOjuTua

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 20, 2022