India’s T20 World Cup 2021 Squad: Why MS Dhoni Roped In As Mentor: बीसीसीआई ने बुधवार को आगामी टी20 विश्‍व कप 2021 के लिए भारत की टीम का ऐलान किया, जिसमें पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी को भी मेंटॉर के रूप में विराट कोहली एंड कंपनी के साथ रखने का फैसला किया गया है. धोनी बीते साल स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर ही अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उन्‍हें टी20 विश्‍व कप में टीम के साथ जोड़ने की जरूरी क्‍यों पड़ गई.Also Read - ICC T20 World Cup 2021, India Squad: MS Dhoni मेंटोर बनने के लिए कैसे हुए तैयार? BCCI सचिव जय शाह ने कर दिया खुलासा

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से अनुरोध किया गया कि वो भारतीय टीम के साथ विश्‍व कप के दौरान मौजूद रहें और वो इसके लिए मान गए. विराट कोहली (Virat Kohli) और मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री ने भी धोनी की मौजूदगी को लेकर बीसीसीआई को सकारात्‍मक प्रतिक्रिया दी है. Also Read - T20 World Cup 2021: जानें- किन खिलाड़ियों पर गिरी गाज और किन्हें मिला मौका

विराट कोहली भारत के महानतम क्रिकेटर व कप्‍तानों की सूची में शामिल हैं. खेल के सभी फॉर्मेट में उनकी औसत बेहद शानदार है और कप्‍तानी में उनके बोल्‍ड निर्णय की तारीफ भी दुनिया भर के क्रिकेट पंडित करते ही रहते हैं. ऐसे में विराट को धोनी की जरूरत क्‍यों पड़ गई. इसका जवाब है बड़े मौकों पर बार-बार विराट का फेल होना. Also Read - India’s Reserve Players List for T20 World Cup: शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक अर्धशतकों का मिला इनाम, ये है भारत की रिजर्व लिस्‍ट

जून के महीने में भारत ने टेस्‍ट क्रिकेट के पहले वर्ल्‍ड कप यानी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिस्‍सा लिया. पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन के बावजूद विराट एंड कंपनी बेहद अहम मौके पर न्‍यूजीलैंड के हाथों परास्‍त हो गई.

इससे पहले 2019 विश्‍व कप में लगातार अच्‍छा प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम को सेमीफाइनल में न्‍यूजीलैंड के हाथों की अहम मौके पर शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.

ऐसा केवल एक दो बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी विराट (Virat Kohli) को ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा है. भारत 2015 के विश्‍व कप में भी सेमीफाइनल तक पहुंचा था, जहां उसे शिकस्‍त मिली. 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को फाइनल में पाकिस्‍तान के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.

वहीं, दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वो अपने समय तक खेल के सभी फॉर्मेट में आईसीसी टूर्नामेंट को जीत चुके हैं. सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में ही भारत ने साल 2007 में पहला टी20 विश्‍व कप जीता था. इसके बाद साल 2011 में भारत को धोनी ने 50 ओवरों का विश्‍व कप जिताया. धोनी यहीं नहीं रुके. वो 2013 में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी सफल रहे.

बीसीसीआई द्वारा धोनी (MS Dhoni) को आईसीसी टी20 विश्‍व कप 2021 में भारतीय टीम के साथ बतौर मेटॉर भेजने का मुख्‍य कारण विराट कोहली (Virat Kohli) को उकनी चोकर्स वाली इमेज से बाहर निकालना हो सकता है. बीसीसीआई के सचित जय शाह को लगता है कि धोनी की मौजूदगी में भारतीय टीम अहम मौकों पर विकट परिस्थिति का अच्‍छे से सामना कर पाएगी.