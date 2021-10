India Women vs Australia Women, 3rd T20I: ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम को मेजबानों के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में 14 रनों से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. स्‍मृति मंधाना के अर्धशतक के बावजूद निचले क्रम के बल्‍लेबाज रन बनाने में सहयोग नहीं दे पाए और टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. इस जीत के साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम ने भारत पर टी20 सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज कर ली है.Also Read - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा- चाहूंगी कि टीम और जिम्मेदारी से खेले

भारत को पिछले टी20 मुकाबले में भी मेजबानों से चार विके से हार झेलनी पड़ी थी जबकि पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. इस मैच के साथ ही भारतीय महिला टीम के ऑस्‍ट्रेलिया दौरे का भी अंत हो गया. पहले मिताली राज की टीम को वनडे सीरीज में 1-2 से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. दोनों टीमों के बीच एक मात्र डे-नाइट टेस्‍ट ड्रॉ पर खत्‍म हुआ. इसके बाद अब हरमनप्रीत कौर की टीम को टी20 सीरीज गंवानी पड़ी है. Also Read - AUSW vs INDW: ताहिला मैक्ग्रा की धमाकेदार पारी से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में भारत को चार विकेट से हराया

India Women vs Australia Women, 3rd T20I: आज के मैच की बात की जाए तो भारत की टीम ने टॉस जीतकर ऑस्‍ट्रेलिया को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. मेजबानों ने निर्धारित 20 ओवरों में बेथ मूनी की 43 गेंदों पर 61 रन की पारी के दम पर पांच विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान भारतीय महिला टीम 20 ओवरों के बाद छह विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना पाई. Also Read - IND-W vs AUS-W, 1st T20I: Jemimah Rodrigues बोलीं- द हंड्रेड लीग ने की फॉर्म में लौटने में मदद

स्‍मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ओपनिंग करने आए. शेफाली महज एक रन बनाकर आउट हुई. जेमिमा रोड्रिग्‍स ने 23 रन का योगदान दिया. कप्‍तान हरमनप्रीत कौरन 13 रन बनाकर आउट हुई. टीम को जिताने के लिए रिचा घोष अंत तक प्रयास करती रही. उन्‍होंने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए. उन्‍होंने 209 की स्‍ट्राइकरेट से खेलते हुए अपनी छोटी से पारी में दो चौके और इतने ही छक्‍के लगाए.