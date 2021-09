India Women vs Australia Women: भारतीय महिला टीम को सितंबर में ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा (India Women Tour of Australia) करना है, जहां पहले तीन वनडे मुकाबलों के बाद एक डे-नाइट टेस्‍ट और फिर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. इस दौरे के लिए भारत की महिलाएं पूरी तरह से तैयार हैं लेकिन इन सब के बीच कंगारू टीम की तरफ से कहा गया है कि वो इस सीरीज के दौरान अपनी सर्वश्रेष्‍ठ टीम नहीं उतार पाएंगे.Also Read - The Hundred से हटीं भारत की स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर, ये है कारण

बताया जा रहा है कि इसके पीछे मुख्‍य वजह कंगारू टीम का बेहद व्‍यस्‍त शेड्यूल और कोविड-19 के कारण कड़े प्रतिबंध हैं. ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम के मुख्य कोच मैथ्यू मोट ने संकेत दिए हैं कि 20 दिन में एक टेस्ट सहित सात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के कारण वो भारत के खिलाफ सभी मैचों में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्‍लेइंग इलेवन नहीं उतार पाएगी. Also Read - The Hundred League: शेफाली वर्मा ने 22 गेंदों पर ठोका अर्धशतक, बर्मिंघम की टीम को दिलाई 10 विकेट से बड़ी जीत

सिडनी और मेलबर्न में कोविड-19 महामारी का प्रकोप है. भारतीय टीम के अलावा ऑस्ट्रेलिया की 18 में से 12 खिलाड़ी दो हफ्ते के कड़े पृथकवास से गुजर रही हैं और ‘क्रिकेट.कॉम.एयू’ की खबर के अनुसार उन्हें 21 सितंबर को मैकाय में होने वाले पहले वनडे से एक हफ्ता पहले की ट्रेनिंग की स्वीकृति मिलेगी. Also Read - इंग्‍लैंड में भारतीय महिला टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, दूसरे टी20 मैच में मिली है जीत

भारतीय टीम को दो हफ्ते के कड़े क्‍वारंटीन के दौरान ट्रेनिंग की स्वीकृति नहीं है. मोट ने दो हफ्ते तक कमरे में क्‍वारंटीन से गुजर रही टीम की तेज गेंदबाज एलिस पैरी, अनाबेल सदरलैंड, तायला व्लेमिंक, मेतलान ब्राउन और स्टेला कैंपबेल के संदर्भ में ‘91.3 स्पोर्टएफएम’ से कहा, ‘‘हमारे खेल विज्ञान से जुड़े लोगों का नर्वस होना जायज है. यहां उन्हें 14 दिन तक गेंदबाजी की स्वीकृति नहीं मिलेगी और इसके बाद वे बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी इसलिए हमें खिलाड़ियों का प्रबंधन सही रखना होगा.’’

मोट ने स्पष्ट किया, ‘‘सभी खिलाड़ी सभी मैचों में नहीं खेल पाएंगी, हमारी टीम में 18 खिलाड़ी हैं और हमारे पास कुछ युवा खिलाड़ी हैं. अनुभवी खिलाड़ी इससे निपटने का तरीका ढूंढ लेंगे क्योंकि उनके पास अनुभव है और उनका शरीर थोड़ा अधिक मजबूत है.’’