WWC 2022- INDw vs ENGw Match Report and Highlights: महिला वर्ल्ड कप (Women World cup 2022) के 15वें मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी बैटिंग की धाख दिखाने वाली टीम इंडिया इस मैच में औंधे मुंह गिर गई. उसकी सभी बल्लेबाजों ने आज निराश किया और वह इंग्लैंड के सामने सिर्फ 135 रन की साधारण चुनौती ही पेश कर पाई. इंग्लैंड ने यह मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया. कप्तान हीथर नाइट ने सर्वाधिक नाबाद 53 रन बनाए. भारत टूर्नामेंट में अपना 5वां मुकाबला शनिवार को ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा.Also Read - WWC 2022: INDw vs ENGw Highlights- इंग्लैंड ने भारत को दी 4 विकेट से मात

इससे पहले इस वर्ल्ड कप में अपने खिताब को बचाने उतरी इंग्लैंड को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. उसके लिए यह करो या मरो का मुकाबला था और उसने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया. इंग्लैंड की युवा ऑफ स्पिनर चार्ली डीन ने 23 रन देकर 4 विकेट उखाड़कर भारत की कमर तोड़ दी. भारत ने अब तक खेले कुल 4 मैचों में 2 में जीत और 2 में हार दर्ज की है. वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. Also Read - ऑस्ट्रेलियाई स्टार एलिस पेरी ने कहा- झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट के लिए अविश्वसनीय काम किया

इंग्लिश टीम ने आज शुरुआत से ही मैच में अपनी पकड़ बना ली और फिर इसे हाथ से जाने नहीं दिया. भारत की ओर से स्मृति मंधाना (35) और ऋचा घोष (33) ही सम्मानजनक पारियां खेल पाईं. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और उसकी गेंदबाजों ने इसे सही साबित किया. Also Read - Women World Cup 2022: लगातार 3 वनडे हार चुकी इंग्लैंड का अब भारत से सामना, Nasser Hussain ने चेताया

मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाज आन्या श्रबसोल ने शुरुआती दो झटके दिए. इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला अंत तक नहीं रुक पाया. भारतीय टीम 36.2 ओवर में सिर्फ 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. इसके बाद 135 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी बेहद खराब रही. उसकी दोनों ओपनर्स को मेघना सिंह और अनुभवी झूलन गोस्वामी ने मैच की शुरुआत में ही चलता कर दिया.

लेकिन इसके बाद कप्तान हीथर नाइट और नेताली स्कीवर (45) ने तीसरे विकेट के लिए 65 रन की मजबूत साझेदारी कर टीम को जीत की राह पर ला दिया. हालांकि भारत ने नेताली को आउट करने के बाद तीन और विकेट लिए लेकिन वह इंग्लैंड को इस मैच में जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाए.