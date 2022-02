IND w vs NZ w 2nd ODI Match Report And Highlights: कप्तान (Mithlai Raj) मिताली राज (66*) और (Richa Ghosh) ऋचा घोष (65) की बेहतरीन फिफ्टी के बावजूद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ (INDw vs NZw) दूसरे वनडे में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. क्वींसटाउन में खेली जा रही इस वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. उसने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 270 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. लेकिन भारतीय गेंदबाज इसे बचा नहीं पाईं. न्यूजीलैंड ने (Amelia Kerr) अमेलिया केर (119*) के नाबाद शतक की बदौलत 6 बॉल शेष रहते यह मैच अपने नाम कर लिया. भारत की स्टार स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट लिए लेकिन वह टीम को हार से नहीं बचा पाईं.Also Read - Smriti Mandhan ने लगाई दो पायदान की छलांग, जानें कौन से स्‍थान पर हैं मिताली राज ?

न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड दौरे पर आई टीम इंडिया यहां एकमात्र टी20 और 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई है. उसे टी20 मैच में भी हार का सामना करना पड़ा था और अब वह वनडे सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई है. Also Read - ICC ODI रैंकिंग: दूसरे नंबर पर पहुंची मिताली राज; स्मृति मंधाना छठें स्थान पर बरकरार

हालांकि पिछले वनडे की हार से सबक लेकर उसकी बल्लेबाजों ने आज शानदार शुरुआत दिलाई थी. सब्बीनेनी मेघना (49) और (Shafali Verma) शैफाली वर्मा (24) की ओपनिंग जोड़ी ने 11 ओवर में 61 रन जोड़ लिए थे. यहां 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर शैफाली आउट हो गईं. Also Read - महिला विश्‍व को बचा है महीने भर का वक्‍त, Mithali Raj बोलीं- टॉप ऑर्डर रन बनाए तभी बनेगी बात

लेकिन इसके बाद यश्तिका भाटिया (31) ने टीम की रनों की रफ्तार को बनाए रखा. हालांकि यहां पर यश्तिका और सब्बीनेनी के रूप में भारत ने दो विकेट एक साथ गंवा दिए, जिसके मध्य ओवरों में रन गति में गिरावट आ गई. 20.3 ओवर में 110 रन बना चुकी टीम इंडिया ने यहां अपना दूसरा विकेट गंवाया था और 28.1 ओवर में हरमनप्रीत कौर (10) के रूप में अपना चौथा विकेट गंवाया. इस बीच भारत ने 46 गेंदों पर सिर्फ 25 रन ही बनाए.

हालांकि कप्तानी मिताली राज ने ऋचा घोष के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की और भारत को मैच में वापस ला दिया. इस तरह भारतीय टीम 6 विकेट गंवाकर 270 रन बना पाई. 271 रन की चुनौती का पीछा करने उतरी मेजबान टीम की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स (16) जल्दी ही आउट हो गईं.

इसके बाद भारत निरंतर अंतराल पर उसे झटके देता रहा लेकिन अमेलिया केर ने एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया और मेडी ग्रीन (52) के साथ मिलकर टीम के लिए जीत का आधार तय किया. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की.

अंत तक भारतीय गेंदबाजों ने 3 विकेट और चटकाए लेकिन वह शतक बनाने वालीं अमेलिया को आउट नहीं कर पाईं और उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के शाथ मिलकर टीम को 6 गेंद शेष रहते जीत दिला दी. सीरीज का तीसरा मैच शुक्रवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा.