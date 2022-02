भारतीय टीम इस वक्‍त न्‍यूजीलैंड (India Women vs New Zealand Women) में वनडे सीरीज खेल रही है. कप्‍तान मिताली राज (Mithali Raj) ने पहले दोनों वनडे में अर्धशतक जड़ा लेकिन फिर भी भारतीय टीम हार गई. ब्रिटिश कमेंटेटर इसाबेल वेस्‍टबरी (Isabelle Westbury) ने जब इसे लेकर सोशल मीडिया के माध्‍यम से सवाल उठाया तो उनहें भारतीय क्रिकेटर वीआर विनीता (VR Vanitha) से खरी-खोटी सुननी पड़ी. इतना ही नहीं विनीता ने इस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर से ये तक पूछ लिया कि तुमने अपने करियर के दौरान कितने मैच खेलते हैं. मुझे ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहे हैं.Also Read - IND vs WI: क्‍या हार्दिक पांड्या की टी20 WC की टीम में बन पाएगी जगह, रोहित शर्मा ने दिया स्‍पष्‍ट जवाब

मिताली की स्‍लो बल्‍लेबाजी पर उठाए सवाल

इसाबेल ने एक ट्वीट में कहा, “मिताली राज इस समय भारतीय क्रिकेट की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बल्लेबाज हैं.” भारत के लिए छह वनडे खेल चुकी वनिता ने जवाब देते हुए ट्वीट किया, “इसमें कोई दो राय नहीं कि मिताली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. भारतीय क्रिकेट के बारे में इतनी चिंता करने के बजाय, बेहतर होगा कि आप इंग्लैंड के बारे में चिंता करें ” Also Read - IND vs SL: श्रीलंका के भारत दौरे के शेड्यूल में हुआ बदलाव, पहले खेली जाएगी टी20 सीरीज

There is only the ‘BEST’ to it . Rather than worrying so much about Indian cricket , it will do you a world of good to worry about England . They were drubbed by the Aussies . — Vanitha VR || ವನಿತಾ.ವಿ.ಆರ್ (@ImVanithaVR) February 15, 2022

Also Read - महिला विश्‍व कप की Prize Money का ऐलान, ICC ने दोगुनी की राशि, टॉप-4 टीम होने वाली हैं मालामाल

इसाबेल ने इसपर जवाब दिया, “कूल कूल, मैं असहमत हूं. निश्चित रूप से यह ठीक है? इमो मिताली दोनों सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, लेकिन भारत की प्रगति के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं. और हां, मेरा विश्वास करो, मुझे इंग्लैंड के बारे में बहुत चिंता है.”

There is only the ‘BEST’ to it . Rather than worrying so much about Indian cricket , it will do you a world of good to worry about England . They were drubbed by the Aussies . — Vanitha VR || ವನಿತಾ.ವಿ.ಆರ್ (@ImVanithaVR) February 15, 2022

कितने मैच खेलने हैं आपने ?

वनिता यहीं नहीं रुकी. उन्होंने आगे कहा, “क्षमा करें, आपने कितने अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेले हैं? विकिपीडिया पर आपके आंकड़े नहीं मिले. आपने अभी भी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा नहीं पाया है कि भारत को क्या करना है.”