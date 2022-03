भारतीय महिला टीम (Indian Women Team) को रविवार सुबह महिला विश्‍व कप (ICC Women World Cup 2022) के नॉकआउट मैच में साउथ अफ्रीका (INDW vs SAW) से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. टीम विश्‍व कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है. ऐसे में हताश और निराश मिताली राज की टीम को पूर्व भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) का पूरा साथ मिला है. विराट का कहना है कि महिला टीम ने मैदान पर अपनी काबिलियत से मुकाबला किया. देश को उनकी मेहनत पर गर्व है.Also Read - PAK vs AUS 1st ODI Live Streaming: किस चैनल पर मैच होगा प्रसारित ? जानें Match Timing सहित पूरी डिटेल

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्विटर पर लिखा, "हमेशा ही किसी टूर्नामेंट में झुक कर बाहर आना मुश्किल होता है. आपका लक्ष्‍य जीतना होता है लेकिन हमारी महिला टीम अपना सिर गर्व से ऊंचा रख सकती है. आपने मैच के दौरान अपना 100 प्रतिशत दिया. हमें आप पर गर्व है."

बता दें कि साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद सेमीफाइनल में भारत के स्‍थान पर वेस्‍टइंडीज ने अपनी जगह पक्‍की कर ली है. ऑस्‍ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्‍लैंड भी सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे.

दीप्ति शर्मा की नोबॉल

दीप्ति शर्मा (Deepiti Sharma) के फाइनल ओवर में नोबॉल का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा. हरमनप्रीत कौर ने लांगऑन की दिशा में इस बॉल पर शानदार कैच पकड़ा. हालांकि नोबॉल होने के कारण ना सिर्फ भारत विकेट लेने से चूका बल्कि विरोधी टीम को अतिरिक्‍त रन भी मिल गया. यहां से भारत की हार पक्‍की हो गई. साउथ अफ्रीका ने 275 रन के लक्ष्‍य को भेद दिया. यह उनका वनडे क्रिकेट में अबतक का सबसे बड़ा लक्ष्‍य का पीछा करने का रिकॉर्ड भी है.