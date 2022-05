IPL 202 RR vs DC Highlights आईपीएल 2022 के 58वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals vs Delhi Capitals) पर आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के पहले आईपीएल अर्धशतक पर मिशेल मार्श 89(62) और डेविड वार्नर 52(41) की पारी भारी साबित हुई. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए राजस्‍थान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करते हुए रिषभ पंत की टीम ने पांच गेंद रहते मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ दिल्‍ली की टीम ने प्‍लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्‍मीदों को बरकरार रखा है. अब दिल्‍ली के पास 12 मैचों के बाद छह जीत के साथ 12 अंक हो गए हैं.Also Read - रवींद्र जडेजा ने IPL से बाहर होने के बाद CSK को ट्विटर-इंस्‍टाग्राम पर किया अनफॉलो, CEO ने जारी किया बयान

दिल्‍ली की शुरुआत लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान बेहद खराब रही. श्रीकर भरत दूसरी ही गेंद पर ट्रेंट बोल्‍ट की गेंद पर विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों लपके गए. इसके बाद वार्नर और मिशेल मार्श ने मोर्चा संभाला और 144 रन की साझेदारी बनाकर मैच को एक तरफा कर दिया. रिषभ पंत ने जीत का रन बनाने के साथ-साथ अपना अर्धशतक पूरा किया.

A brilliant chase from @DelhiCapitals as they win by 8 wickets and add two crucial points to their tally.

Scorecard – https://t.co/EA3RTz0tWQ #RRvDC #TATAIPL pic.twitter.com/G7xUp2HNwJ

