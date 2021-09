Indian Premier League 2021: महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल डेब्यू से पूर्व अपने पहले ही सीजन के दौरान चोटिल हो गए, जिसके चलते उन्हें मुंबई इंडियंस टीम से बाहर होना पड़ा है. अर्जुन तेंदुलकर के स्थान पर फ्रेंचाइजी ने तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह को मौका दिया है. खुद मुंबई इंडियंस ने इसकी पुष्टि अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए कर दी है.Also Read - Live Score and Updates RR vs RCB IPL 2021: बैंगलोर ने चुनी गेंदबाजी, विराट ने George Garton को दिया डेब्‍यू का मौका

मुंबई इंडियंस ने एक बयान में कहा, 'मुंबई इंडियंस ने अपने आईपीएल 2021 सीज़न के शेष बचे मैचों के लिए चोटिल अर्जुन तेंदुलकर की जगह सिमरजीत सिंह को टीम में शामिल किया है. दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने आईपीएल दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य क्वारंटाइन पूरा कर लिया है और उन्होंने टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है.'

🚨 Squad Update 🚨

Right-arm medium pacer Simarjeet Singh will be replacing Arjun Tendulkar for the remainder of #IPL2021

📰 Read all the details 👇#OneFamily #MumbaiIndians https://t.co/AcfBJsYf2w

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 29, 2021