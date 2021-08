CSK to reach Dubai on 13-14 August: आईपीएल 2020 के बाकी बचे मैचों का आयोजन 19 सितंबर से यूएई में होना है. कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते प्रभावित हुए इस मेगा इवेंट का हर भारतीय फैन को इंतजार है. यही वजह है कि चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) फ्रेंचाइजी जल्‍द से जल्‍द यूएई जाकर अपनी तैयारी शुरू करना चाहती है.Also Read - India vs England 1st Test LIVE Score and Updates Day-2: नॉटिंघम में बारिश रुकी, जानें कब तक शुरू होगा मैच ?

बताया जा रहा है कि चेन्‍नई की टीम 13 अगस्‍त को यूएई पहुंच जाएगी और क्‍वारंटीन पूरा करने के बाद तैयारियों में जुट जाएगी. टीम के सीईओ कासी विश्‍वनाथ ने बताया, "चेन्‍नई सुपर किंग्‍स टीम के यूएई जाने की तारीख अभी तय नहीं की गई है. हम 13 या 14 अगस्‍त को टीम को भेजने की योजना बना रहा है. सीएसके चेन्‍नई पहुंचेगी, वहां ट्रेनिंग कैम्‍प लगाया जाएगा."

कासी विश्‍वनाथ से पूछा गया कि क्‍यों पूरी टीम एक साथ फ्लाइट पकड़कर दुबई जा रही है. उसपर उन्‍होंने कहा, "हमें अभी भी सभी क्रिकेटर्स से इस संबंध में बात करना बाकी है लेकिन सभ उपलब्‍ध खिलाड़ी एक साथ ही जाएंगे."

बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है आईपीएल 2020 के बाकी बचे मैचों में ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की उपलब्‍धता के बारे में अभी वो कुछ भी स्‍पष्‍ट तौर पर नहीं कर सकते. 10 अगस्‍त के बाद ही वो सभी फ्रेंचाइजी को इस बारे में बता पाएंगे.

बताया जा रहा है कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स के अभी उपलब्‍ध नहीं होने के कारण पंजाब किंग्‍स जल्‍द यूएई नहीं जा रहा है. अगस्‍त के अंतिम सप्‍ताह में उनके यूएई पहुंचने की बात बताई जा रही है.