Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, Final: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. यह महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का बतौर कप्तान 300वां टी20 मैच है, जिसमें उन्होंने टॉस गंवा दिया है. महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सीएसके ने तीन आईपीएल खिताब अपने नाम किए हैं. इसके अलावा माही भारत को साल 2007 में टी20 विश्व कप ट्रॉफी जिता चुके हैं.

इस फाइनल मुकाबले में सीएसके की नजरें जहां इस मुकाबले को जीत अपना चौथा खिताब हासिल करने पर होगी, वहीं केकेआर तीसरा टाइटल जीतने के इरादे से उतरी है. केकेआर और सीएसके के बीच इससे पहले 2012 में भी आईपीएल का खिताबी मुकाबला हुआ था, जिसमें केकेआर ने बाजी मारी थी.

