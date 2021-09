IPL 2021 CSK vs MI, Highlights: आईपीएल 2021 के 30वें मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने मुंबई इंडियंस (CSK vs MI) पर 20 रन से जीत दर्ज की. मैच के हीरो रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) रहे जिन्‍होंने महज 24 रन पर ही चार विकेट गिर जाने के बाद टीम को ना सिर्फ संभाला बल्कि सम्‍मानजनक स्‍कोर तक भी पहुंचाया. गायकवाड़ ने 58 गेंदों पर 88 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से नौ चौके और चार छक्‍के भी निकले. चेन्‍नई इस जीत के साथ दिल्‍ली को पछाड़ते हुए प्‍वाइंंट्स टेबल पर पहले स्‍थान पर आ गई है.Also Read - Live Score and Updates, CSK vs MI: गायकवाड़ की 88 रन की पारी से जीती चेन्‍नई, अंकतालिका में पहले स्‍थान पर बनाई जगह

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान सौरव तिवारी की 40 गेंदों पर नाबाद 50 रन की पारी के बावजूद मुंबई आठ विकेट के नुकसान पर 136 रन ही बना पाई.

IPL 2021 CSK vs MI, Highlights: चेन्‍नई की तर्ज पर मुंबई की शुरुआत भी अच्‍छी नहीं रही. क्विंटन डी कॉक 17 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हुए. डेब्‍यूटेंट अनमोलप्रीत ने 16 रन बनाए. उन्‍हें दीपक चाहर ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया. सूर्यकुमार यादव महज तीन रन ही बना पाए. इशान किशन ने 11 तो कीरोन पोलार्ड ने 15 रन का योगदान दिया.सौरभ तिवारी के अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज रन बनाने में योगदान नहीं दे पाया.

इससे पहले रुतुराज गायववाड़ और फाफ डु प्‍लेसिस चेन्‍नई के लिए ओपनिंग करने आए. महज सात रन पर ही टीम ने तीन विकेट गंवा दिए. डु प्‍लेसिसर और मोइन अली अपना खाता तक नहीं खोल पाए. अंबाती रायडू तीन गेंद खेलने के बाद बिना कोई रन बनाए रिटायरर्ड हर्ट हो गए.

इसके बाद नए बल्‍लेबाज सुरेश रैना ने चार और फिर कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी ने तीन रन का योगादन दिया. यहां से रुतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा ने रन बनाने की जिम्‍मेदारी संभाली.