Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: आईपीएल-2021 के दूसरे चरण की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के साथ हो चुकी है. दोनों टीमें 19 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में इस सत्र दूसरी बार आमने-सामने आईं, जिसमें सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए. चेन्नई की तरफ से सलामी बल्लेबाज रितुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने सर्वोच्च पारी खेली. गायकवाड़ ने 58 गेंदों में चार छक्कों और नौ चौकों की मदद से नाबाद 88 रन बनाए.

रितुराज गायकवाड़ का सीजन यह 8 मैचों में तीसरा अर्धशतक रहा. इस बल्लेबाज ने अब तक कुल 14 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 फिफ्टी ठोकी है. गायकवाड़ इस लीग में 488 रन बना चुके हैं.

सलामी बल्लेबाज रितुराज गायकवाड़ के नाबाद अर्धशतक के अलावा ड्वेन ब्रावो की तूफानी पारी से चेन्नई सुपरकिंग्स ने बेहद खराब शुरुआत से उबरते हुए इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को यहां मुंबई इंडियन्स के खिलाफ छह विकेट पर 156 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

Innings Break!

88* off 58 from Ruturaj Gaikwad propels #CSK to a total of 156/6 on the board.#MI chase coming up shortly.

Scorecard – https://t.co/4eiKsS5213 #CSKvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/CdxzDv4eSG

— IndianPremierLeague (@IPL) September 19, 2021