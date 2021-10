IPL 2021, DC vs CSK: चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मैच के दौरान दिल्‍ली कैपिटल्‍स के कप्‍तान रिषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन के बीच पहले आप पहले आप वाली स्थिति दिखी. गनीमत ये रही कि इन दोनों के बीच पैदा हुई कन्‍फ्यूजन की स्थिति के चक्‍कर में दिल्‍ली कैपिटल्‍स को कोई नुकसान नहीं हुआ. यह वाक्‍या रॉबिन उथप्‍पा का विकेट निकालने के दौरान हुआ. दरअसल, रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी पर थे और नौवें ओवर में उथप्‍पा बल्‍लेबाजी कर रहे थे. तभी गेंद बल्‍ले का भारी किनारा लेते हुए काफी ऊंची हवा में चली गई. गेंद पिच के ऊपर ही कैच के लिए आ रही थी. रिषभ पंत कैच पकड़ने के लिए आगे आए और कुछ दूरी पर जाकर रुक गए.Also Read - Live Score and Updates, DC vs CSK, IPL 2021: महेंद्र सिंह धोनी 18 रन बनाकर बने आवेश खान का शिकार

IPL 2021, DC vs CSK: रिषभ पंत को लगा कि अश्विन इसे आसानी से पकड़ लगा. अश्विन भी पंत को वहां आता हुआ देखकर कुछ देर के लिए ठहर गए. हालांकि बहुत जल्‍द वो भांप गए कि कप्‍तान रुक गए हैं1 वो आखिरी मौके पर आगे आए और कैच लपक लिए. एक पल की भी देरी उथप्‍पा को जीवनदान दे सकती थी.

अश्विन कैच पकड़ने के बाद रिषभ पंत को देखने लगे. इतनी देर में शिखर धवन ने वहां आकर अश्विन को गले से लगा लिया. इस तरह दिल्‍ली ने 62 रन के स्‍कोर पर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का चौथा विकेट झटक लिया.

IPL 2021, DC vs CSK: चेन्‍नई और दिल्‍ली की टीम इस वक्‍त प्‍वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में शुमार है. आज का मैच जीतने वाली टीम के पास कुल 20 अंक हो जाएंगे. फिलहाल नेट रनरेट के आधार पर चेन्‍नई दिल्‍ली से आगे है.