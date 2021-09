हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच हुए मैच में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के साथ केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) और टिम साउदी (Tim Southee) के बीच हुई तीखी नोंक-झोंक तो आपको याद ही होगी. इस मैच के दौरान और मैच के बाद मैच से ज्यादा दोनों खिलाड़ियों के इस झगड़े की चर्चा खूब है. अब रविचंद्रन अश्विन ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है.Also Read - IPL 2021: खुद Avesh Khan ने बताया सीक्रेट, बोतल रखकर करते हैं 'परफेक्ट यॉर्कर' की प्रैक्टिस

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने गुरुवार को अपने टि्वटर हैंडल पर इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) और टिम साउदी (Tim Southee) से 'अपमानजनक शब्दों' का इस्तेमाल नहीं करने और उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने से बाज आने के लिए कहा है.

दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ( DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मंगलवार को आईपीएल के मैच के दौरान जब राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) का एक थ्रो बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) से टकराकर निकल गई, जिस पर अश्विन ने अतिरिक्त रन लेने का प्रयास किया. इस पर मोर्गन और अश्विन की बहस हो गई.

मोर्गन ने अश्विन पर खेल भावना का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि एमसीसी के नियमों के तहत बल्लेबाज के शरीर से लगकर गेंद जाने के बाद रन लेना अवैध नहीं है.

वर्ल्ड कप 2019 फाइनल में भी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के बल्ले से टकराकर गेंद गई थी तो इंग्लैंड को चार रन मिले थे, जिसे अंपायरों ने ओवर थ्रो करार दिया और इंग्लैंड ने वह ऐतिहासिक मैच टाई होने के बाद सुपरओवर से अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

लेकिन मंगलवार को एक बार फिर ऐसा ही वाक्या घटा तो मॉर्गन अश्विन से उलझ गए. अश्विन के आउट होने पर तेज गेंदबाज साउदी ने कहा, ‘बेईमानी करने पर यही होता है.’ अश्विन ने सिलसिलेवार ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि अगर दोबारा गेंद बल्लेबाज से टकराकर जाएगी तो वह फिर रन लेंगे.

1. I turned to run the moment I saw the fielder throw and dint know the ball had hit Rishabh.

2. Will I run if I see it!?

Of course I will and I am allowed to.

3. Am I a disgrace like Morgan said I was?

Of course NOT. — Mask up and take your vaccine🙏🙏🇮🇳 (@ashwinravi99) September 30, 2021

उन्होंने कहा, ‘मैंने फील्डर का थ्रो देखा और रन भागना चाहा. उस समय मैंने नहीं देखा था कि गेंद रिषभ को लगी है. यदि देखा होता तो भी भागता क्योंकि नियमों में यह मान्य है. मोर्गन के अनुसार मैने नियमों का पालन नहीं किया लेकिन यह गलत है.’

Do not confuse them by telling them that you will be termed a good person if you refuse the run or warn the non striker, because all these people who are terming you good or bad have already made a living or they are doing what it takes to be successful elsewhere. — Mask up and take your vaccine🙏🙏🇮🇳 (@ashwinravi99) September 30, 2021

उन्होंने कहा, ‘मैंने लड़ाई नहीं की बल्कि अपना बचाव किया. मेरे शिक्षकों और माता पिता ने मुझे यही सिखाया है और अपने बच्चों को भी आप खुद के लिए खड़े होना सिखाइए.’

Give your heart and soul on the field and play within the rules of the game and shake your hands once the game is over. The above is the only ‘spirit of the game’ I understand. — Mask up and take your vaccine🙏🙏🇮🇳 (@ashwinravi99) September 30, 2021

अश्विन ने कहा, ‘मोर्गन और साउदी अपने अनुसार नियम बनाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत. उन्हें दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का हक नहीं है.’

अश्विन ने कहा, ‘मैं इससे ज्यादा हैरान इस बात से हूं कि लोग इस पर बहस कर रहे हैं और यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा. मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि मैदान पर अपना सब कुछ दे दो और नियमों के भीतर खेलो. इसके बाद खेल खत्म होने पर हाथ मिला लो और यही खेल भावना मेरी समझ में आती है.’