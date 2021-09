Fastest Ball of IPL 2021: आईपीएल 2021 के 33वें मुकाबले में दिल्‍ली के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे (Anrich Nortje) ने नए कीर्तिमान स्‍थापित किए. उन्‍होंने गेंदबाजी के दौरान इस सीजन की सबसे तेज गति की गेंद डाली. आलम यह रहा कि हैदराबाद के बल्‍लेबाज नॉर्टजे की गेंदबाजी के सामने जूझते हुए नजर आए.Also Read - Live Score and Updates, DC vs SRH, IPL 2021: शिखर धवन 42 रन बनाकर आउट, हैदराबाद की मुश्किलें अब भी बरकरार

एनरिक नॉर्टजे ने अपने चार ओवरों में महज तीन की इकनॉमी से 12 रन दिए और दो विकेट निकाले. डेविड वार्नर और केदार जाधव दिल्‍ली के 27 सल के तेज गेंदबाज नॉर्टजे का ही शिकार बने. अपने शुरुआती स्‍पेल के दौरान ही नॉर्टज ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू लिया.

Anrich Nortje’s 2nd over speed: 1st – 149.2kmph.

2nd – 149.9kmph.

3rd – 151.7kmph.

4th – 146.4kmph.

5th – 147.4kmph.

6th – 148.3kmph. – Absolute lethal from Nortje, he’s breathing fire at Dubai. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 22, 2021

Fastest Ball of IPL 2021: उनकी तीन गेंद 150 से अधिक की रही. इस दौरान उन्‍होंने अधिकतम 151.71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद भी डाली. डेविड वार्नर का विकेट उन्‍होंने इसी तरह. वार्नर गेंद की गति को समझ ही नहीं पाए और गेंद बल्‍ले का भारी किनारा लेते हुए हवा में काफी ऊंची चली गई.

एनरिक नॉर्टजे (Anrich Nortje)की गेंदबाजी से स्‍टार स्‍पोर्ट्स की हिन्‍दी कमेंट्री आकाश चोपड़ा भी काफी प्रभावित दिखे. उन्‍होंने अपने ही अंदाज में इसपर टिप्‍पणी करते हुए कहा- इतनी तेज गति से नॉर्टजे गेंदबाजी कर रहे हैं. लगता है उनका ओवर स्‍पीड का चालान काटना पड़ेगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स की शानदार गेंदबाजी के चलते ही सनराइजर्स हैदराबाद मैच में निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर महज 134 रन ही बना पाया. हैदराबाद की तरफ से अब्‍दुल समद ने सर्वाधिक 28 रन बनाए.