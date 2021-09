Indian Premier League 2021, Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad: दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सीजन के 33वें मैच में 8 विकेट से मात दी. इस बड़ी जीत के साथ दिल्ली अंकतालिका में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गई है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी में इस सत्र दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन किया है. पंत खुद 9 पारियों में अब तक 248 रन बना चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ रिषभ पंत ने 21 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 35 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - IPL 2021 कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस Match Preview Video Sep 23: MI vs KKR Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Match Live Telecast

दिल्ली के पारी के 15वां ओवर राशिद खान (Rashid Khan) फेंक रहे थे. दूसरी बॉल पर रिषभ पंत ने जोरदार कट लगाने का प्रयास किया, लेकिन बैट को गेंद से कनेक्ट नहीं कर सके. पंत के हाथ से बल्ला फिसल गया और उड़ते हुए कवर की दिशा में फील्डिंग कर रहे केन विलियम्सन (Kane Williamson) की ओर चला गया. विलियम्सन ने बैट उठाकर पंत को वापस किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी मुस्कुराने लगे. Also Read - IPL 2021, Orange Cap and Purple Cap Holder List: Shikhar Dhawan ने जमाया 'ऑरेंज कैप' पर कब्जा, जानिए 'पर्पल कैप' पर किस गेंदबाज का कब्जा?

IPL 2021 Points Table: Delhi Capitals जीत के साथ टॉप पर पहुंची, शर्मनाक स्थिति में Sunrisers Hyderabad

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 9 विकेट खोकर 134 रन बनाए. अब्दुल समद ने 28, जबकि राशिद खान ने 22 रन की पारी खेली. इनके अलावा रिद्धिमान साहा और केन विलियम्सन ने टीम के खाते में 18-18 रन जुटाए. विपक्षी टीम की ओर से कगीसो रबाडा ने सर्वाधिक 3 शिकार किए. उनके अलावा नॉर्त्जे और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट हासिल हुए.

टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली को 20 के स्कोर पर पृथ्वी शॉ के रूप में शुरुआती झटका लगा. शॉ 11 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद शिखर धवन ने श्रेयस अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 रन जुटाए.

