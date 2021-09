Indian Premier League 2021, Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad: दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के 33वें मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की. दिल्ली की जीत में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का अहम योगदा रहा, जिन्होंने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की. इसके साथ धवन ने 37 गेंदों में 7 बाउंड्री की मदद से 42 रन की पारी खेली. धवन ने इस इनिंग के साथ विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को पछाड़ दिया है.Also Read - IPL 2021, DC vs SRH: मुकाबले से ठीक पहले T. Natarajan कोरोना पॉजिटिव, कोच Trevor Bayliss ने बताया कितना पड़ा असर?

दरअसल शिखर धवन ने आईपीएल-2021 में 400 रन पूरे कर लिए हैं, जिसके साथ उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया है. ऐसा लगातार छठी बार है, जब धवन ने इस लीग में 400+ रन बनाए. इस मामले में धवन से आगे डेविड वॉर्नर और सुरेश रैना का नाम है, जिन्होंने 7-7 बार यह कारनामा किया है.

आईपीएल में शिखर धवन के पिछले 6 सीजन

आईपीएल- 2016 : 501 रन

आईपीएल- 2017 : 479 रन

आईपीएल- 2018 : 497 रन

आईपीएल- 2019 : 521 रन

आईपीएल- 2020 : 618 रन

आईपीएल- 2020 : 422 रन (अब तक)

शिखर धवन अब तक कुल 8 बार सीजन में 400 या उससे अधिक रन बना चुके हैं. इस मामले में भी सुरेश रैना उनसे आगे हैं, जिन्होंने 9 बार ऐसा किया है. वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 7-7 बार इस मुकाम को छुआ.

बता दें कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 134 रन बनाए. हैदराबाद की पारी में अब्दुल समाद ने 28, राशिद खान ने 22, रिद्धिमान साहा ने 18, कप्तान केन विलियम्सन 18, मनीष पांडे ने 17, जेसन होल्डर ने 10 और केदार जाधव ने तीन रन जुटाए. दिल्ली की ओर से कगिसो रबाडा ने तीन विकेट लिए, जबकि एनरिच नॉर्त्जे और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए.

