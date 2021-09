Indian Premier League 2021, Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज टी नटराजन (T. Natarajan) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. 22 सितंबर को हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला खेला, जिससे कुछ घंटे पहले नटराजन की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आई. नटराजन अन्य खिलाड़ियों से अलग कर दिया गया और दिल्ली के मैच के आयोजन में कोई बाधा नहीं आई.Also Read - IPL 2021 कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस Match Preview Video Sep 23: MI vs KKR Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Match Live Telecast

एसआरएच के हेड कोच ट्रेवर बेलिस (Trevor Bayliss) के मुताबिक तेज गेंदबाज के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद टीम के प्रदर्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. उनकी टीम के खिलाड़ी इस तरह की परिस्थितियों के आदी हैं. बेलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे नहीं लगता कि इससे मैच के परिणाम पर असर पड़ा होगा. उन्होंने (दिल्ली) हमसे कई बेहतर खेल दिखाया.''

उन्होंने कहा, ''नटराजन को मैच में खेलना था लेकिन ये सभी पेशेवर खिलाड़ी हैं. किसी भी मैच से पूर्व कोई खिलाड़ी चोटिल होने के कारण बाहर हो सकता है और उसकी जगह नए खिलाड़ी को उतारना पड़ता है. इसलिए सभी खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों के आदी हैं. मुझे उम्मीद है कि नट्टू (नटराजन) जल्द ही इससे उबर जाएगा.''

ट्रेवर बेलिस ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने पिच का अच्छा उपयोग किया और अपनी टीम की जीत का श्रेय उन्हें जाता है. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा (37 रन देकर तीन) और एनरिच नॉर्त्जे (12 रन देकर दो) ने शानदार गेंदबाजी की जिससे दिल्ली ने सनराइजर्स को नौ विकेट पर 134 रन ही बनाने दिये. दिल्ली ने 17.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया.

बेलिस ने कहा, ‘‘दिल्ली को श्रेय दीजिए. उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छी गेंदबाजी की. उनके पास विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और आज का दिन उनका था. उनके गेंदबाजों ने विकेट का अच्छा उपयोग किया. ’’