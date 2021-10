How Mumbai Indians can still reach Playoff ? : पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इडियंस इस बार प्‍लेऑफ में अपनी जगह बनाने को लेकर भी संघर्ष करती नजर आ रही है. 47 मैच बीत जाने के बाद मुंबई की टीम प्‍वाइंट्स टेबल में 7वें स्‍थान पर नजर आ रही है. ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं रोहित शर्मा एंड कंपनी टॉप-4 में भी पहुंचने से वंचित ना रह जाए. फैन्‍स मुंबई को प्‍लेऑफ में देखना चाहते हैं. मुंबई के अलावा कोलकाता नाइटराइडर्स, पंजाब किंग्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के पास 10 अंक हैं. उन सभी टीमों ने अपने 12 खेल लिए हैं और उनके दा मैच बाकी हैं. आइये हम आपको बताते हैं कि किन समीकरणों से मुंबई की टीम अब भी प्‍लेऑफ में पहुंच सकती है.Also Read - KKR vs SRH, Head to Head: कोलकाता के खिलाफ हैदराबाद का है खराब रिकॉर्ड, जानें क्‍या कहते हैं आंकड़े ?

मुंबई के प्‍लेऑफ में पहुंचने के समीकरण (Mumbai Indains Posssibility of Playoff)

1 . मुंबई की टीम को पांच अक्‍टूबर को राजस्‍थान रॉयल्‍स और आठ अक्‍टूबर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरना है. मुंबई को हर हाल में अपने दो मैच तो जीतने ही होंगे. Also Read - MI vs DC: अक्षर पटेल बोले- मैंने मुंबई के बल्‍लेबाजों की ताकत को ध्‍यान में रखते हुए गेंदबाजी की

2. आज पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है. मुंबई को अगर प्‍लेऑफ में पहुंचना है तो वो दुआ करेगा कि बैंगलोर यह मुकाबला जीत जाए. Also Read - IPL 2021: मुंबई इंडियंस ने नही छोड़ी है प्‍लेऑफ में पहुंचने की आस, कोच शेन बॉन्ड बोले- हमें केवल...

3. शाम को हैदराबाद और कोलकाता के बीच होने वाले मैच में रोहित शर्मा की टीम चाहेगी कि केन विलियमसन एंड कंपनी जीत दर्ज करे.

4. केवल इतना भर होने से ही मुंबई इंडियंस के लिए प्‍लेऑफ की राहें साफ नहीं होती. सात अक्‍टूबर को होने वाले चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और पंजाब किंग्‍स के मैच पर भी उनकी नजर रहेगी. इस मुकाबले के दौरान मुंबई चाहेगी कि पंजाब हारे और चेन्‍नई को जीत मिले.

5. इसी दिन कोलकाता और राजस्‍थान के बीच शाम को मुकाबला भी होना है. इन दोनों ही टीमों से मुंबई का प्‍लेऑफ मे पहुंचने को लेकर संघर्ष चल रहा है. इस मैच में मुंबई इंडियंस कोलकाता की हार की दुआ करेगा क्‍योंकि उनकी नेट रनरेट इस वक्‍त अन्‍य टीमों से ज्‍यादा है. इस हार से उनकी नेट रनरेट खराब होगी.

IPL 2021 Points Table after RR vs CSK Match